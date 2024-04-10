Вандалы в Бурятии осквернили арт-объект в Ацагате

Вандалы в Бурятии осквернили арт-объект в местности Ацагат (Заиграевский район). Они сожгли хадаки, а взамен их оставили кучу мусора.

- 8 апреля вечером на горе Тамхита, на арт-объекте «Угтамжын газар» неизвестные злоумышленники сняли со скульптуры лошади узду и сожгли её рядом. Также вандалы сняли хадаки, украшавшие ограждение. Неблагодарные посетители оставили после себя мусор, - сообщает телеграм канал «Аноним 03».

«Вот так, бардак, бутылка… Как можно так вести себя?» - недоумевает Светлана Ранзаева, председатель ТОС «Тоонто», одна из создательниц арт - объекта.

Активисты навели порядок на объекте уже на следующий день: повесили новую узду, повязали хадаки и убрали мусор.

Арт-объект «Угтамжын газар» (перев. Место встречи) находится на въезде в село Нарын-Ацагат. Там оборудована просторная беседка, повторяющая архитектуру бурятской юрты, стела с названием родного села, пара скульптурных композиций и гимн Нарын-Ацагата, высеченный на гранитной плите. По словам местных жителей, место, где находится арт-объект, обладает сильной положительной энергетикой.

Фото: скриншот из видео