Бурятия отправила Монголии свыше 7 тысяч тонн зернофуража

10 апреля ООО «Куйтунское» отправило очередной большегруз с гуманитарной помощью для скотоводов Монголии. Хозяйство уже отгрузило в общем около 150 тонн зерна: две машины с овсом и четыре – с пшеницей. В планах отправить еще один многотонник.- В связи с тяжелыми обстоятельствами погоды, климатическими условиями в Монголии Алексей Цыденов обратился к фермерам Бурятии, чтобы поддержали в трудный период наших добрых соседей. А ведь были и у нас засушливые годы, и Монголия нам давала корма: и сено, и зернофураж, - напомнил директор ООО «Куйтунское» Григорий Мясников.В целом из Бурятии в соседнюю страну будет направлено 8,5 тысяч тонн зерна.⁃ На сегодняшний день отправлено 236 грузовых автомобилей, это 7155 тонн пшеницы, овса и ячменя, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.В прошлом году семеноводческое хозяйство ООО «Куйтунское» собрало хороший урожай – в общем более 6 тысяч тонн овса, пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Также здесь насчитывается более тысячи голов крупного рогатого скота.- Для нашего хозяйства нам кормов достаточно, хотя мы на откорме содержим скот. У нас излишки образовались. До будущего урожая у нас для своего скота корма есть. Есть и посевной материал, даже для продажи, - отметил фермер.Всего соседней стране оказывает поддержку 27 хозяйств Баргузинского, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов республики.Напомним, в Бурятии три последних года подряд рос валовой сбор зерна. По итогу 2023 года были побиты рекорды за последние 23 года. Валовой сбор зерна составил 140 тыс. тонн с ростом к уровню 2022 года на 20%. Средняя урожайность зерновых культур – почти 21 центнер с одного гектара. Урожайность у ООО «Куйтунское» составила 32 центнера с гектара.⁃ Нам есть чем делиться с братским народом Монголии и есть куда расти, особенно с государственной поддержкой, которая доводится заранее, перед посевной, - рассказали в хозяйстве.Как уже сообщалось, первая партия гуманитарной помощи Монголии по поручению правительства России была передана 17 марта на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Кяхта, где глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с вице-премьером Монголии Сайнбуян Амарсайхан. Правительство России поручило таможенной службе оформлять гуманитарные грузы через госграницу в упрощенном порядке и без взимания пошлин.Фото: пресс-служба правительства Бурятии