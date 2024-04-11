Общество 11.04.2024 в 10:11

Жителям Улан-Удэ предлагают проверить себя на ВИЧ

Экспресс-тест можно пройти на ярмарке вакансий 12 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Улан-Удэ предлагают проверить себя на ВИЧ

Республиканский Центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает жителей Улан-Удэ пройти экспресс-тестирование на ВИЧ на всероссийской ярмарке трудоустройства (6+). 

Акция от СПИД центра состоится 12 апреля, с 10:00 до 14:00, в Культурно-спортивном комплексе на Проспекте Строителей, 72 (возрастное ограничение 18+).

- Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет 12 апреля с 10:00 до 14:00 в рамках всероссийской ярмарки трудоустройства. Приглашаем жителей республики в КСК, где более 60 предприятий республики представят свои вакансии,- сообщили в СПИД-центре.

Экспресс-тестирование на ВИЧ будет анонимным и бесплатным, анализ крови возьмут из пальца, все займет не более 10-15 минут. Точность предварительного результата составит 99 %. На месте специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам.

Кроме того, на мероприятии жители Улан-Удэ смогут выиграть фирменную промопродукцию от СПИД Центра, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников.

Возрастное ограничение 18+


Фото: скриншот из видео

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