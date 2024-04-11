Общество 11.04.2024 в 10:18
«42 дня я провел в коме»
Студент из Новосибирска потерял память, разбившись на мотоцикле перед выпуском
Текст: КП-Новосибирск
11 лет назад Николай Трошин из Новосибирска мечтал стать летчиком. До вручения диплома и получения лейтенантских погон оставалось всего три недели. Но жизнь кардинально изменил несчастный случай. 23-летний парень разбился на мотоцикле. Его история борьбы за жизнь - в материале КП-Новосибирск.
«Травмы были несовместимы с жизнью»
Коле было 14 лет, когда он попал в новосибирский ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. - Ред.), с тех пор и мечтал стать летчиком.
- Я около 10 раз прыгал с парашютом, сам учился их укладывать. После 9-го класса пошел учиться в барнаульскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой. Затем поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Я самостоятельно, без инструктора, управлял самолетами Ан-26 и L-410uvp. Уже видел себя профессиональным пилотом, - признался Николай Трошин.
Но мечтам не суждено было сбыться. 22 мая 2013 года на улице был сильный дождь. До вручения диплома и получения лейтенантских погон оставалось всего три недели. Николай, несмотря на непогоду, решил прокатиться на мотоцикле:
- Не справился с управлением и влетел в автомобиль. А дальше ничего не помню… 42 дня я провел в коме. Когда очнулся, мне сказали, что мои травмы были несовместимы с жизнью и это чудо, что я вообще очнулся. У меня было много оскольчатых переломов руки, левой ноги, сломаны фаланги пальцев, закрытая черепно-мозговая травма. Из-за последнего случилась частичная амнезия. Не помню год до аварии и тот год, когда разбился.
«Было 2% на жизнь»
Николай знает про аварию и больницу только со слов родственников.
- Мне рассказывали, когда я был в коме, ко мне пришел кто-то из родных, разговаривал со мной, а я схватил его за палец и не отпускал, - вспоминает Коля.
- Врачи говорили, что у Коли было всего 2% на жизнь. Нам повезло, что у него сохранился интеллект. После комы он стал как младенец. Мы все начали с нуля: ходить, читать, писать, говорить. Все это время внук лежал в Москве в разных госпиталях. Помню, одно время он писал буквы размером 2 сантиметра, - поделилась Надежда Александровна, бабушка Николая. - Он первое время после комы не говорил даже, только мычал. Потом начал звуки произносить. Первые его слова были «баба» и «мама».
С такими травмами о полетах пришлось забыть. ЛФК, массажи, работа с психологом - вот что предстояло студенту. Парень не мог ходить, говорить, руки его тоже не слушались.
Сам Коля период реабилитации почти не помнит. Мозг стер неприятные воспоминания. Когда Коля с бабушкой вернулся в Новосибирск, процесс восстановления продолжился. Одним из упражнений была ходьба по лестнице. Каждый шаг давался Коле с трудом. Парень научился ходить, говорить, но только одно стерлось из его памяти навсегда: курсантская юность. Себя в самолете Николай видит только на фотографиях, которые остались с того времени.
- Я вообще не помню, что у меня был мотоцикл, я и полеты не помню. Ко мне приходили воспоминания некоторых моментов. Например, я вспомнил расположение в части, что мы на аэродром за город ездили. Помню, как готовили самолет к полетам, как обслуживали его, - говорит Николай. - А вот как я сам управлял, не помню. Об этом могут сказать только видео и летная книжка. Когда я смотрю фотографии, то не скучаю по тем временам. Просто гложет обида от осознания того, как безрассудно я поступил.
«Спорт помогает с координацией»
4 года назад Николай стал заниматься пауэрлифтингом. Тренер к нему строг и требователен. Он знает, как работать с людьми, у которых есть нарушения.
- Спорт помогает мне с координацией. Мне нравятся упражнения, которые получаются плохо. Это из-за желания превзойти себя и сделать лучше, чем мог раньше. Например, полгода назад я начал работать с канатом - нужно пускать по нему волны с разной амплитудой: левая рука - вверх, правая - вниз. Раньше я мог сделать максимум 5 повторов: очень тяжело заставить руки работать отдельно друг от друга. Недавно я спокойно выполнил 30 повторений, - описывает свои успехи парень.
Кроме этого, Николай освоил жим лежа и уже смело может поднимать 60 килограммов. На осенних соревнованиях он попробует получить разряд по пауэрлифтингу.
- Плавать мне сложно из-за нарушения дыхания и плохого контроля за телом, но тем не менее я выполнил норматив III разряда по плаванию брассом, - добавляет парень. - Чтобы восстановить мозговую активность, учусь в НГТУ на разработчика программного обеспечения и верю, что с каждым годом мне будет становиться лучше.
«Травмы были несовместимы с жизнью»
Коле было 14 лет, когда он попал в новосибирский ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. - Ред.), с тех пор и мечтал стать летчиком.
- Я около 10 раз прыгал с парашютом, сам учился их укладывать. После 9-го класса пошел учиться в барнаульскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой. Затем поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Я самостоятельно, без инструктора, управлял самолетами Ан-26 и L-410uvp. Уже видел себя профессиональным пилотом, - признался Николай Трошин.
Но мечтам не суждено было сбыться. 22 мая 2013 года на улице был сильный дождь. До вручения диплома и получения лейтенантских погон оставалось всего три недели. Николай, несмотря на непогоду, решил прокатиться на мотоцикле:
- Не справился с управлением и влетел в автомобиль. А дальше ничего не помню… 42 дня я провел в коме. Когда очнулся, мне сказали, что мои травмы были несовместимы с жизнью и это чудо, что я вообще очнулся. У меня было много оскольчатых переломов руки, левой ноги, сломаны фаланги пальцев, закрытая черепно-мозговая травма. Из-за последнего случилась частичная амнезия. Не помню год до аварии и тот год, когда разбился.
«Было 2% на жизнь»
Николай знает про аварию и больницу только со слов родственников.
- Мне рассказывали, когда я был в коме, ко мне пришел кто-то из родных, разговаривал со мной, а я схватил его за палец и не отпускал, - вспоминает Коля.
- Врачи говорили, что у Коли было всего 2% на жизнь. Нам повезло, что у него сохранился интеллект. После комы он стал как младенец. Мы все начали с нуля: ходить, читать, писать, говорить. Все это время внук лежал в Москве в разных госпиталях. Помню, одно время он писал буквы размером 2 сантиметра, - поделилась Надежда Александровна, бабушка Николая. - Он первое время после комы не говорил даже, только мычал. Потом начал звуки произносить. Первые его слова были «баба» и «мама».
С такими травмами о полетах пришлось забыть. ЛФК, массажи, работа с психологом - вот что предстояло студенту. Парень не мог ходить, говорить, руки его тоже не слушались.
Сам Коля период реабилитации почти не помнит. Мозг стер неприятные воспоминания. Когда Коля с бабушкой вернулся в Новосибирск, процесс восстановления продолжился. Одним из упражнений была ходьба по лестнице. Каждый шаг давался Коле с трудом. Парень научился ходить, говорить, но только одно стерлось из его памяти навсегда: курсантская юность. Себя в самолете Николай видит только на фотографиях, которые остались с того времени.
- Я вообще не помню, что у меня был мотоцикл, я и полеты не помню. Ко мне приходили воспоминания некоторых моментов. Например, я вспомнил расположение в части, что мы на аэродром за город ездили. Помню, как готовили самолет к полетам, как обслуживали его, - говорит Николай. - А вот как я сам управлял, не помню. Об этом могут сказать только видео и летная книжка. Когда я смотрю фотографии, то не скучаю по тем временам. Просто гложет обида от осознания того, как безрассудно я поступил.
«Спорт помогает с координацией»
4 года назад Николай стал заниматься пауэрлифтингом. Тренер к нему строг и требователен. Он знает, как работать с людьми, у которых есть нарушения.
- Спорт помогает мне с координацией. Мне нравятся упражнения, которые получаются плохо. Это из-за желания превзойти себя и сделать лучше, чем мог раньше. Например, полгода назад я начал работать с канатом - нужно пускать по нему волны с разной амплитудой: левая рука - вверх, правая - вниз. Раньше я мог сделать максимум 5 повторов: очень тяжело заставить руки работать отдельно друг от друга. Недавно я спокойно выполнил 30 повторений, - описывает свои успехи парень.
Кроме этого, Николай освоил жим лежа и уже смело может поднимать 60 килограммов. На осенних соревнованиях он попробует получить разряд по пауэрлифтингу.
- Плавать мне сложно из-за нарушения дыхания и плохого контроля за телом, но тем не менее я выполнил норматив III разряда по плаванию брассом, - добавляет парень. - Чтобы восстановить мозговую активность, учусь в НГТУ на разработчика программного обеспечения и верю, что с каждым годом мне будет становиться лучше.