В Бурятии более 2 тысяч человек являются почетными донорами России

20 апреля в России будет отмечаться Национальный день донора крови. В Бурятии проживет более 2 тысяч почетных доноров крови.

- Ежегодная денежная выплата «Почетным донорам России» и «Почетным донорам СССР» в 2024 году составляет 17324 рубля. Получателями такой меры соцподдержки в республике являются 2351 человек, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

Звание присуждается лицам, безвозмездно сдавшим кровь более 40 раз либо плазму более 60 раз. Такой донор получает нагрудный значок и соответствующее удостоверение. Также он получает льготы и привилегии.

Оформить выплату можно на портале Госуслуг, МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства, предоставив следующие документы: заявление о назначении ежегодной денежной выплаты; документ, удостоверяющий личность; удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор СССР».

Стать донором крови может каждый гражданин РФ старше 18 лет, не имеющий к этому противопоказаний, но тем, кто сдает кровь впервые, нужно пройти специальное медицинское обследование.





Фото: Номер один