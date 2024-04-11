Жители села Хойто-Гол в Тункинском районе сами отремонтировали пешеходный мост

Администрация села Хойто-Гол (Тункинский район) с активными жителями села провели капитальный ремонт пешеходного моста через старицу реки Еха-Уган.





- Участие принимали все. Кто-то взял на себя организационные вопросы, кто-то предоставил стройматериалы, кто-то помог деньгами. Многие сельчане работали на самом обьекте, - сообщает администрация Тункинского района.

Мост часто используется - через него короче путь до школы, центра, медпункта и магазина, - говорят местные жители.

Напомним, село Хойто-Гол входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Звание и почетный знак одного самых красивых сел России Хойто-Гол получил 23 сентября 2021 года. В село специально приезжали эксперты и провели инаугурацию села.

Администрация МО СП «Хойто-Гол» выражает огромную благодарность односельчанам за проведенную работу.





Фото: администрация Тункинского района