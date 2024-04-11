Госдума одобрила законопроект о повышении оплаты за сверхурочную работу

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о повышении оплаты за сверхурочную работу. В случае окончательного принятия закона он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Согласно документу, при оплате переработки нужно будет исходить из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие компенсационные, районные и стимулирующие выплаты. При этом первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующее время - минимум вдвое дороже.

Отличие от нынешних норм в том, что сейчас формулировки прописаны нечетко, что создавало почву для злоупотреблений. В результате недобросовестные работодатели не брали в расчет премии и т.п. - учитывали только тарифную часть зарплаты.

- Между тем, трудовые нормы допускают, чтобы составные части зарплаты, в том числе оклад (тарифная ставка), были даже меньше МРОТ. То есть работодатель мог, по сути, существенно недоплачивать. В конце июня прошлого года Конституционный суд признал допускающие это положения Трудового кодекса несоответствующими Конституции, - говорят авторы законопроекта.

Нововведения обеспечат больший размер вознаграждения за переработки в сравнении с обычной зарплатой.

Предлагаемая законопроектом редакция нормы учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем.

Также по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха. Данная норма уже действует.

Зампред Комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов рассказал «Российской газете», почему принятие такого закона актуально. Он отметил, что в России сейчас очень низкий уровень безработицы, что привело к дефициту кадров - и, как следствие, к распространению сверхурочной работы. «Но, к сожалению, оплата за труд не всегда начисляется корректно. Эту законодательную лакуну мы устраняем, - заявил депутат. - Все должно быть прозрачно».

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что около 55% россиян, по статистике, работают сверхурочно. «Причем практически все из них - не требуют дополнительной оплаты от своего руководства, - сообщил он. - Получатся, что со временем работодатель отдает одному сотруднику функционал нескольких, а оплата остается неизменной». По его оценке, установление конкретного порядка оплаты сверхурочной работы поспособствует защите прав работников.





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