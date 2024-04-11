Общество 11.04.2024 в 11:32

На СВО погиб сотрудник «Бурятмяспрома»

Сергей Короткевич воевал с сентября 2022 года и был отмечен наградой
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Текст: Андрей Константинов
На СВО погиб сотрудник «Бурятмяспрома»
18 марта 2024 года в ходе спец операции погиб сотрудник компании «Бурятмяспром» Сергей Короткевич.

Как рассказали на предприятии, Сергей Короткевич родился 21 декабря 1976 года. Окончил десять классов школы №17 в Улан-Удэ, затем получил среднее специальное образование. С 2010 года был принят подсобным рабочим 4-го разряда в колбасный завод ООО «Бурятмяспром». В этом же году был переведен на должность аппаратчика термической обработки колбасных изделий 5 разряда, где трудился до сентября 2022 года.

22 сентября 2022 года Сергей ушел добровольцем на СВО. Попал в штурмовую роту мотострелкового батальона. Награжден медалью «За воинскую доблесть» 2 степени. Не раз помогал товарищам, рискуя жизнью, за что был отмечен бойцами отряда. 18 марта этого года, спасая раненых с поля боя, погиб в ходе минометного обстрела. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно.

«Сергей за время своей работы в компании «Бурятмяспром» проявил себя, как исполнительный, ответственный, успешно справляющийся с возложенными на него обязанностями сотрудник. Его отличали глубокая человечность, жизнелюбие и оптимизм» – сообщили на предприятии.

Прощание с Сергеем Короткевичем состоится 11 апреля на лукодроме в Улан-Удэ.

Фото: соцсети
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