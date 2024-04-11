Многодетная мать из Бурятии получила компенсацию за травму на производстве

Судебные приставы Бурятии помогли многодетной матери получить компенсацию морального вреда за полученную травму на производстве. Несчастный случай произошел во время окрасочных работ. Женщина работала на одном из республиканских предприятий.

- Пострадавшая - многодетная мать. После получения травмы проходила стационарное и амбулаторное лечение, испытывала сильную физическую боль, не могла совершать простые действия в обиходе, такие как приготовление еды или уборка, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд счёл обоснованными требования пострадавшей и обязал предприятие выплатить 200 тысяч рублей.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав вынес постановление об аресте счетов предприятия. Организация не стала дожидаться применения других мер принудительного взыскания и возместила компенсацию морального вреда потерпевшей в полном объеме.





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