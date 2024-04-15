Выезд ребенка за рубеж

Вопрос: «Моему сыну 13 лет. Планирую отправить его в путешествие с организованной группой. Какие документы понадобятся?»

Регина К.

Список документов зависит от того, с кем едет ребенок. Если с обоими родителями или опекунами:

- загранпаспорт;

- свидетельство о рождении;

- свидетельство об опеке;

- свидетельство о браке или смене имени, если фамилии у родителей или опекунов и у ребенка разные.

С одним из родителей или опекунов. Пакет документов тот же. Согласие на выезд от второго родителя или опекуна не понадобится, если он официально не запрещал своему ребенку покидать страну.

Тем не менее некоторые страны требуют такой документ или он нужен, чтобы оформить визу, - уточните в консульстве.

С сопровождающим - учителем или родственником:

- загранпаспорт;

- свидетельство о рождении;

- документ, подтверждающий родство;

- нотариально заверенное разрешение одного из родителей - ряд стран требуют его от обоих.

В разрешении указывают:

- куда и на сколько едет ребенок;

- кто его сопровождает.

Если ребенок едет один:

- нотариально заверенное согласие одного из родителей, если второй не запретил выезд;

- загранпаспорт;

- свидетельство о рождении.

Также на таможне могут запросить документ, подтверждающий родство с родителями, или свидетельство об опеке.

Возрастные ограничения:

- дети до 2 лет и дети-инвалиды до 12 лет могут выезжать за границу только в сопровождении взрослого;

- с 2 до 12 лет - в сопровождении взрослого или под наблюдением перевозчика. Услугу оформляют при покупке билета. Нужно написать заявление и приложить сканы документов - их список есть на сайте авиакомпании;

- с 12 лет - самостоятельно.

В прошлом году изменились правила пересечения границы для россиян до 14 лет - им нужно подтверждать гражданство. Для этого в свидетельстве о рождении проставляют отметку о нем в территориальном отделении МВД по заявлению родителя.