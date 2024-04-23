Общество 23.04.2024 в 09:00

Срочный трудовой договор

Основные условия
A- A+
Текст: Номер один
Срочный трудовой договор
Pixabay

Вопрос: «На какой срок можно заключить срочный трудовой договор?»

Павел Б.

Срочный трудовой договор можно заключить на срок не более пяти лет. Минимальный срок такого договора законодательством не установлен.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок

С учетом характера работы и условий ее выполнения срочный договор заключается:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с законодательством, коллективным договором, документами работодателя, трудовым договором сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ;

- для выполнения сезонных работ;

- с лицами, направляемыми на работу за границу;

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные и др.), а также работ, связанных с заведомо временным (до 1 года) расширением производства оказываемых услуг.

По соглашению сторон:

- с работниками субъектов малого предпринимательства, численность работников которых не превышает 35 чел. (в розничной торговле - 20 чел.);

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту. При этом если работник стал пенсионером в процессе работы по бессрочному трудовому договору, то работодатель не вправе требовать от пенсионера перезаключения с ним трудового договора на срочный;

- с поступающими на работу лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медзаключением разрешена работа исключительно временного характера;

- с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, и др. чрезвычайных обстоятельств.

Теги
справбюро

Все новости

Крупное ДТП произошло на трассе Улан-Удэ – Кяхта
23.04.2024 в 10:11
Глава Бурятии: Улан-Удэ имеет все возможности, чтобы стать транспортным хабом по приему туристов из Китая и в Китай
23.04.2024 в 10:09
В Улан-Удэ состоится первый концерт офф-программы "Голоса кочевников"
23.04.2024 в 09:54
Прокуратура добилась расселения жителей аварийного дома в Улан-Удэ
23.04.2024 в 09:45
Жительница Бурятии лишилась «Приуса» и получила штраф в 200 тысяч рублей
23.04.2024 в 09:23
Срочный трудовой договор
23.04.2024 в 09:00
Улан-Удэ отметит День Победы торжественным парадом и митингами
22.04.2024 в 18:14
Фонд «Защитники Отечества» объявил о конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!»
22.04.2024 в 17:53
47-летняя женщина пропала в Улан-Удэ
22.04.2024 в 17:45
В Бурятии спасли дрейфующих на льдинах рыбаков
22.04.2024 в 17:39
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
Прокуратура добилась расселения жителей аварийного дома в Улан-Удэ
Строение в любой момент могло обрушиться на головы своих жильцов
23.04.2024 в 09:45
Улан-Удэ отметит День Победы торжественным парадом и митингами
Город будет празднично украшен банерами на путепроводах, инсталляциями, фотозонами и флагами
22.04.2024 в 18:14
Фонд «Защитники Отечества» объявил о конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!»
Работы фонд принимает с 3 апреля по 7 июля 2024 года
22.04.2024 в 17:53
Абитуриентам Бурятии предлагают поступить в православный университет им. святого Иоанна Богослова
После окончания выпускники должны будут отработать в Улан-Удэнской и Бурятской епархии не менее двух лет
22.04.2024 в 17:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru