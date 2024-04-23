Вопрос: «На какой срок можно заключить срочный трудовой договор?»

Павел Б.

Срочный трудовой договор можно заключить на срок не более пяти лет. Минимальный срок такого договора законодательством не установлен.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок

С учетом характера работы и условий ее выполнения срочный договор заключается:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с законодательством, коллективным договором, документами работодателя, трудовым договором сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ;

- для выполнения сезонных работ;

- с лицами, направляемыми на работу за границу;

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные и др.), а также работ, связанных с заведомо временным (до 1 года) расширением производства оказываемых услуг.

По соглашению сторон:

- с работниками субъектов малого предпринимательства, численность работников которых не превышает 35 чел. (в розничной торговле - 20 чел.);

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту. При этом если работник стал пенсионером в процессе работы по бессрочному трудовому договору, то работодатель не вправе требовать от пенсионера перезаключения с ним трудового договора на срочный;

- с поступающими на работу лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медзаключением разрешена работа исключительно временного характера;

- с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, и др. чрезвычайных обстоятельств.