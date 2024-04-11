Осужденные в Бурятии плетут маскировочные сети

В рамках волонтерской помощи осужденные исправительной колонии № 8 в Бурятии сплели две маскировочные сети.

- Маскировочные сети переданы представителям Республиканского общественно-полезного благотворительного фонда поддержки участников боевых действий и специальных операций, членов их семей «Добро БАМ» для последующей доставки в зону специальной военной операции, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

По словам руководства учреждения, данный вид волонтерской помощи формирует у осужденных осознание значимости труда и важности добровольчества, а также способствует их патриотическому воспитанию.

Фото: УФСИН России по Республике Бурятия