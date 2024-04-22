Льготы для участников СВО

Вопрос: «Какие льготы есть у участников СВО и членов их семей?»

Цыжип Ц.

Бесплатная юридическая помощь. Участники СВО и члены их семей могут обратиться за консультацией по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат, оформления кредитных каникул и списания долгов, признания участника СВО погибшим или без вести пропавшим.

Дополнительное профобразование за счет государства. Военнослужащие - инвалиды боевых действий смогут пройти профессиональное переобучение и обучение по программам переподготовки без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с нее.

Военным пенсионерам, вернувшимся на службу, вне зависимости от их должности сохранят повышенную пенсию. После увольнения с последнего места службы военные пенсионеры смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой по последнему месту службы.

Трудовые гарантии. За мобилизованными гражданами сохраняется рабочее место. Трудовой договор с ними не прекращается, а лишь приостанавливается. Трудовой стаж мобилизованных во время участия в СВО исчисляется в двойном размере, он также учитывается при начислении будущей страховой пенсии. Мобилизованные индивидуальные предприниматели и владельцы юрлиц могут передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Кредитные каникулы. До конца 2024 года продлен механизм кредитных каникул для мобилизованных. Также возможно прекращение обязательств по договорам поручительства по кредитам, заключенным с участниками СВО, в случае их гибели или тяжелого ранения. Ранее кредитные обязательства по таким договорам в случае гибели участника СВО переходили к его близким - супруге, родителям или детям.

Возможность поступить в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже учится на платном отделении, могут перевестись на бюджетные места. Порядок перераспределения вакантных бюджетных мест определен Правительством. Также героям России, участникам специальной военной операции и их детям дается преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы.

Для участников СВО упрощена регистрация ряда процедур. Речь идет о подписи на заявлении об установлении отцовства. Такое заявление подается при регистрации рождения ребенка, если его родители не состоят в браке. Если отец не может присутствовать при подаче заявления лично, подпись на его заявлении должна быть удостоверена нотариусом. Порядок заверения подписей военнослужащих распространен на заявления о регистрации и расторжении брака. Также участники СВО освобождены от уплаты пошлины при получении паспорта РФ и национальных водительских прав взамен утраченных.

Детей участников СВО принимают в школы и детские сады вне очереди в приоритетном порядке. Также у них будет право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря. Льготы распространяются и на детей, чьи родители или опекуны погибли при выполнении задач в зоне СВО или умерли вследствие ранений.

Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду.

Вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга. Ранее меры социальной поддержки получали только те вдовы и вдовцы, которые живут одиноко или с детьми, находящимися у них на иждивении.

Участникам операции не будут начисляться штрафы за неуплату коммунальных услуг. Также пени не начислят и в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение или взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Выплаты воспитателям погибших участников СВО. Действующий с 14 июля 2022 года закон о выплатах фактическим воспитателям погибших участников СВО будет распространен на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.