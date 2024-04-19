Общество 19.04.2024 в 09:00

Изменение даты рождения ребенка в свидетельстве о рождении

В каком случае это возможно?
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Текст: Номер один
Изменение даты рождения ребенка в свидетельстве о рождении
Pixabay

Вопрос: «Хочу перенести дату рождения своего сына на день позже по религиозным причинам. Возможно ли это?»

Маргарита Тимофеевна Т.

Согласно п. 2 ст. 47 ГК РФ регистрация актов гражданского состояния производится органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, путем составления соответствующих записей актов гражданского состояния. Органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, выдаются гражданам свидетельства на основании этих записей.

На основании п. 1 ст. 71 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» заявление о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния подается заинтересованным лицом в орган записи актов гражданского состояния.

Таким образом, на сегодняшний день просто по желанию изменить дату рождения нельзя. Это можно сделать лишь в случае ошибки или неточности, допущенной со стороны органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния (т.е. органов загса). Однако даже в таких ситуациях бывают отказы органов загса, в том числе незаконные, которые впоследствии обжалуются в суде.

Устанавливать факт рождения по состоянию на 1 января в данном случае нецелесообразно, он уже установлен и подтвержден свидетельством о рождении – рождение произошло 31 декабря. Поэтому в текущей ситуации оснований для изменения даты рождения ребенка (по желанию родителя или родителей) не имеется.

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