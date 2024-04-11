Общество 11.04.2024 в 13:16
В Улан-Удэ начали изгонять клещей
Обработке подвергнут парки, скверы, набережные и другие территории
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ стартовала обработка общественных территорий от клещей. Как сообщили в мэрии, специалисты обработают 43 городских сквера, острова Комсомольский и Богородский, набережную рек Уда и Селенга, футбольное поле на Верхней Березовке, экологическую тропу от лыжной базы «Снежинка» до Этнографического музея, места массового отдыха в окрестностях ипподрома.
Меры по защите от клещей примут и на городских кладбищах. Обработка включена в комплекс работ по подготовке к Радонице.
Сроки обработки территорий:
- Советский район: 8 апреля – 12 апреля;
- Октябрьский район: 15 апреля – 19 апреля;
- Железнодорожный район: 22 апреля – 26 апреля.
Как отметили в мэрии, в период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено. Жителей и гостей города просят отнестись к этому с пониманием.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Меры по защите от клещей примут и на городских кладбищах. Обработка включена в комплекс работ по подготовке к Радонице.
Сроки обработки территорий:
- Советский район: 8 апреля – 12 апреля;
- Октябрьский район: 15 апреля – 19 апреля;
- Железнодорожный район: 22 апреля – 26 апреля.
Как отметили в мэрии, в период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено. Жителей и гостей города просят отнестись к этому с пониманием.
Фото: мэрия Улан-Удэ