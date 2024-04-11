Общество 11.04.2024 в 13:16

В Улан-Удэ начали изгонять клещей

Обработке подвергнут парки, скверы, набережные и другие территории
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начали изгонять клещей
В Улан-Удэ стартовала обработка общественных территорий от клещей. Как сообщили в мэрии, специалисты обработают 43 городских сквера, острова Комсомольский и Богородский, набережную рек Уда и Селенга, футбольное поле на Верхней Березовке, экологическую тропу от лыжной базы «Снежинка» до Этнографического музея, места массового отдыха в окрестностях ипподрома.

Меры по защите от клещей примут и на городских кладбищах. Обработка включена в комплекс работ по подготовке к Радонице.

Сроки обработки территорий:

- Советский район: 8 апреля – 12 апреля;
- Октябрьский район: 15 апреля – 19 апреля;
- Железнодорожный район: 22 апреля – 26 апреля.

Как отметили в мэрии, в период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено. Жителей и гостей города просят отнестись к этому с пониманием.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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Клещи обработка

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