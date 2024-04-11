В Улан-Удэ маршрут №19А теперь будет работать и по выходным

Теперь ежедневный выпуск новых «Газелей Сити» составляет 11 единиц по семи муниципальным маршрутам. С набором водителей выпуск новых автобусов по маршрутам будет увеличиваться, отметили в мэрии.





В Улан-Удэ для улучшения транспортного обслуживания населения микрорайона Тулунжа с 13 апреля на маршруте №19А вводятся рейсы в выходные дни. Ранее маршрут работал только по будням, сообщили в Комитете по транспорту и потребительскому рынку администрации города.С 8 апреля на маршруте №19А работают два новых автобуса «Газель Сити» вместо «ПАЗиков». Решение об их выпуске было принято после анализа пассажиропотока на этом маршруте.Фото: «Номер один»