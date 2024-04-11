Общество 11.04.2024 в 14:22
В Улан-Удэ маршрут №19А теперь будет работать и по выходным
Также на маршрут вместо «ПАЗиков» выпустили «Газель Сити»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ для улучшения транспортного обслуживания населения микрорайона Тулунжа с 13 апреля на маршруте №19А вводятся рейсы в выходные дни. Ранее маршрут работал только по будням, сообщили в Комитете по транспорту и потребительскому рынку администрации города.
С 8 апреля на маршруте №19А работают два новых автобуса «Газель Сити» вместо «ПАЗиков». Решение об их выпуске было принято после анализа пассажиропотока на этом маршруте.
Фото: «Номер один»
С 8 апреля на маршруте №19А работают два новых автобуса «Газель Сити» вместо «ПАЗиков». Решение об их выпуске было принято после анализа пассажиропотока на этом маршруте.
Теперь ежедневный выпуск новых «Газелей Сити» составляет 11 единиц по семи муниципальным маршрутам. С набором водителей выпуск новых автобусов по маршрутам будет увеличиваться, отметили в мэрии.
Фото: «Номер один»