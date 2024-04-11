Общество 11.04.2024 в 15:27

В Бурятии продлили прием заявок на конкурс «Лучший экспортер года»

Заявку нужно успеть подать до 20 апреля
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В Бурятии продлили прием заявок на конкурс «Лучший экспортер года»

В Бурятии продлен прием заявок на конкурс «Лучший экспортер года». Участие в конкурсе бесплатное, приглашаются как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Лучшие представят Бурятию на окружном этапе, а победители ДФО попадут во всероссийский финал.

- Наши экспортеры уже зарекомендовали себя. Ежегодно Бурятия – лидер по количеству победителей и призеров окружного этапа. В прошлом году наши предприниматели взяли сразу 13 призовых мест в Дальневосточном федеральном округе, а «Улан-Удэнский авиационный завод» занял третье место на всероссийском этапе. Конкурс – это отличный способ заявить о себе, поэтому ждем заявок, - сообщили в министерстве экономики Бурятии.

Для участия необходимо подать заявку до 20 апреля 2024 года по адресу: Haludorova.D@mecn.govrb.ru и заполнить анкету на сайте https://www.exportcenter.ru/awards/anketa/.


Фото: ТПП РБ

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