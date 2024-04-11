Общество 11.04.2024 в 15:44

Дети в Бурятии могут пройти реабилитацию в центре «Светлый»

Центр использует самые инновационные методы в лечении
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Текст: Служба информации "Номер один"
Дети в Бурятии могут пройти реабилитацию в центре «Светлый»

В реабилитационном центре «Светлый» в г. Улан-Удэ ежегодно услуги в стационарном и полустационарном отделениях, а также отделении на дому получают больше 2,5 тысяч  маленьких жителей республики.

- В их числе - дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящийся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции. Услуги оказали детям и подросткам от 1 года до 18 лет из 18 муниципальных районов Бурятии и г. Улан-Удэ, - подчеркнула директор учреждения Елена Мироманова. 

- В режиме онлайн получили услуги 4 ребёнка из Закаменского, Тарбагатайского, Селенгинского районов. Отмечу, специалисты нашего учреждения используют прогрессивные технологии в реабилитации детей. Одна из них - метод сенсорной интеграции для занятий с детьми, которые плохо чувствуют некоторые запахи или наоборот очень к ним чувствительны, - добавила директор.

По словам логопеда центра «Светлый» Дашимы Лубсандоржиевой, проблемы с сенсорной интеграцией приводят к нарушению общего развития, в том числе и речевого. 

- Искажение обработки сенсорной информации называется дисфункцией. Дети с такими нарушениями тревожны, излишне эмоциональны и плаксивы, ведь им сложно сконцентрироваться. Особенно, если вокруг очень много персональных раздражителей. Поэтому для нормализации чувствительности ребенка логопеды используют в работе метод сенсорной интеграции — развитие речи через стимуляцию органов чувств: сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика, логопедический массаж мультисенсорными инструментами, интеграция речи и движения, например с помощью напольного динамического коврика, сенсорные коробки, - рассказывает Дашима Ямпиловна.

Родителям детей, проходящих реабилитацию в центре, специалист рекомендует в повседневной жизни применять различные игры и упражнения, дающие ребенку новый опыт, а значит, активизирующие речевое развитие.

- Игры должны быть направлены на стимуляцию зрительных, слуховых, обонятельных, тактильных, двигательных ощущений. Например, можно играть с песком, тканями, бумагой, фруктами, посудой, крупами и мукой, двигаться, строить, шуршать и стучать. Все это стимулирует нервную систему и улучшает сенсорную интеграцию. В совокупности с традиционными логопедическими приемами улучшает динамику развития речи, - советует логопед центра. 

Фото: центр "Светлый"

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