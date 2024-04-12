Универмаг «Центральный» теснит соседей

В Бурятии идет земельный передел близ площади Революции в Улан-Удэ. В него оказались вовлечены сразу несколько учреждений. Зачинщиком разбирательства стало АО «Универмаг «Центральный» - одно из известнейших торговых заведений бурятской столицы.Все началось с того, что, внимательно приглядевшись к своим активам, руководство торговой фирмы пришло к выводу, что границы участка, относящегося к универмагу, не совсем соответствуют реальности.Предприниматели заключили, что они должны быть пообширнее тех, что закреплены за «Центральным» сейчас. Однако не все оказалось просто – дополнительные территории, которые универмаг захотел юридически «застолбить», принадлежали другим. Как водится в цивилизованном мире, «Центральный» подал иск в суд.Универмаг ходатайствовал о том, чтобы признать существующее расположение границ его участка (03:24:011206:340 – номер кадастрового участка. – Прим. ред.) реестровой ошибкой. Фирма настаивала, что недоразумение следует исправить и утвердить в ЕГРН расширенные границы надела, присоединив к нему части некоторых соседних участков.Шла речь о корректировке суммарно границ пяти наделов. Ответчиками стали соседние фирмы, Управление Росимущества по Забайкальскому краю и Бурятии, а также комитет по управлению имуществом и землепользованию мэрии г. Улан-Удэ.Как установлено в ходе судебного разбирательства, в собственности универмага «Центральный», по сведениям ЕГРН, находится участок площадью 3491 квадратный метр (с погрешностью плюс-минус 21 квадратный метр). На этой земле располагаются принадлежащие торговой фирме нежилые здания, построенные в 1960, 1962, 1971 и 1991 годах. Здание универмага является значимой частью архитектурного облика центра Улан-Удэ.Двоим соседям-предпринимателям принадлежали 799 и 454 квадратных метра земли. РФ принадлежит сопредельный участок в 4539 «квадратов» (под размещение Гостиных рядов). Последний участок самый маленький – девять «квадратов». Собственность на него не разграничена.Почему универмаг решил взяться за земельный вопрос не десятилетия назад, а сейчас? Как пояснил истец, по итогам проведения в 2019 году кадастровых работ в отношении имеющихся зданий выявлено, что границы этих объектов капитального строительства частично находятся за пределами земельного участка (03:24:011206:340 – номер кадастрового участка. – Прим. ред.).Кадастровый инженер попытался провести согласование корректировок с заинтересованными сторонами. Однако процесс столкнулся с трудностями. Так, представители РФ в прошлом году официально отказались согласовать обновленное местоположение границ.Федералы объяснили свою позицию тем, что в случае изменений площадь их земельного участка уменьшится на 12 квадратных метров, что приведет «к нарушению прав собственника».Фактические границы земельного участка универмага «Центральный» существовали на местности 15 и более лет и не менялись с момента его образования. Здания, расположенные на участке, также не подвергались реконструкции с момента завершения их строительства. Но, несмотря на это, федералы не шли на уступки. Раз по поводу наличия или отсутствия реестровой ошибки возникли такие разногласия, торговая фирма и обратилась к Фемиде.Чтобы внести окончательную ясность в положение дел в ЕГРН и на местности, суд назначил судебную землеустроительную экспертизу. Об этом ходатайствовал «Центральный». В конце прошлого года в суд поступило заключение. Результаты экспертизы оказались в пользу универмага.«Достоверно установлено, что допущена реестровая ошибка при формировании границ и постановке на кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером 03:24:011206:340 и при определении границ смежных земельных участков», - констатировала Фемида.Эксперт определил, какими должны быть обновленные границы. При этом он конкретно указал перечень координат границ земельных участков, которые надо исключить из ЕГРН и которые надо включить вместо них.«Выводы не опровергнуты, как и не представлены доказательства того, что эксперты заинтересованы в исходе настоящего дела. При этом при назначении экспертизы представителями сторон отводов и возражений против кандидатур экспертов не высказано.Оснований не доверять заключению эксперта, соответствующему требованиям ст. 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется. Доказательств, опровергающих выводы эксперта, в материалы дела не представлено. В материалах дела имеется подписка эксперта о предупреждении об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации», - констатировал суд.Интересно, что довод представителей РФ, что в случае корректировки границ федерального участка уменьшится его площадь, был отклонен. Решено, что фактическая площадь земельного участка останется в пределах допустимой погрешности при проведении кадастровых работ.Как бы там ни было, в целом Фемида подтвердила, что в ЕГРН имеется ошибка, так как налицо наложение границ объектов недвижимого имущества истца на границы четырех смежных земельных участков. По итогам пересмотра границ постановлено, что теперь площадь земельного участка универмага «Центральный» составляет 3528 квадратных метров. Стала почти на 40 «квадратов» больше, чем была.Решение не вступило в законную силу. У того, кто недоволен вердиктом, есть время для подачи апелляционной жалобы.Фото: «Номер один»