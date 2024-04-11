Студенты из Бурятии создали стартап для обнаружения хищников

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) работают над стартапом, который позволит оперативно информировать граждан о визите в населённый пункт хищных животных.

- Система под названием WildAnimalWatch (WAW) позволит оперативно информировать граждан об угрозах и повысит общий уровень безопасности. Свой проект авторы разработки представили на ежегодной стартап-конференции в сфере IT, —сообщила пресс-служба ВСГУТУ.

Создатели стартапа - студенты направления «Прикладная информатика» кафедры «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» ВСГУТУ Виталина Иванова, Мария Дарханова и Татьяна Цыренова - планируют, что программа с искусственным интеллектом сможет обнаруживать диких животных с помощью видеосъёмки. Разработка в большей мере будет полезна фермерам для защиты домашнего скота.

Алгоритм работы системы будет выглядеть так: как только хищник попадёт в камеру, его местоположение будет фиксироваться. Затем через мессенджеры либо по СМС жителям конкретного населённого пункта будет приходить оповещение. Для обучения нейросети необходимо загрузить много фотографий с опасными животными.

Сейчас проект находится на этапе проработки: выясняются все нюансы, определяются технические характеристики будущей программы. Макет интерфейса уже готов, теперь его нужно воплотить. Для развития проекта студенты планируют подать заявку на грант. В перспективе система будет распознавать и другие потенциальные угрозы, например, пожары, наводнения, обвалы.

- Такая разработка в России не первая. Специалисты Яндекс уже разрабатывают нейросеть для мониторинга диких животных в национальных парках. Компания «NtechLab» также тестирует систему распознавания диких животных, - отметили во ВСГУТУ.





Фото: ВСГУТУ