В Тарбагатайском районе почти достроили детсад на 100 мест

B посёлке Николаевский Тарбагатайского района возвели детский сад для сотни дошколят. Готовность здания составляет почти 90 процентов, и в настоящее время строители ведут отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Осмотрел объект на заключительной стадии строительства начальник управления капитального строительства РБ Анатолий Урбанов.

- В ходе осмотра объекта были выявлены недочеты, которые подрядчик обязуется устранить. В частности, необходимо исправить внутреннюю отделку в некоторых помещениях. Подрядчик уже получил перечень замечаний в свой адрес и обещает их исправить в кратчайшие сроки, - отметил Анатолий Урбанов.

Новый детский сад рассчитан на 100 детей. Двухэтажное здание состоит из четырех групп. По проекту для каждой группы предусмотрено две большие комнаты: спальня и игровая, а также свои раздевалка, туалет и зона для питания. Для досуга детей в саду будут работать спортзал и музыкальный класс.

- Подарок стоимостью более 200 миллионов рублей жители села получат уже в этом году, - добавили в управлении.

Фото: УКС РБ