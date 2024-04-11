Общество 11.04.2024 в 17:44

В Тарбагатайском районе почти достроили детсад на 100 мест

Стоимость строительства составила более 200 миллионов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тарбагатайском районе почти достроили детсад на 100 мест

B посёлке Николаевский Тарбагатайского района возвели детский сад для сотни дошколят. Готовность здания составляет почти 90 процентов, и в настоящее время строители ведут отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Осмотрел объект на заключительной стадии строительства начальник управления капитального строительства РБ Анатолий Урбанов.

- В ходе осмотра объекта были выявлены недочеты, которые подрядчик обязуется устранить. В частности, необходимо исправить внутреннюю отделку в некоторых помещениях. Подрядчик уже получил перечень замечаний в свой адрес и обещает их исправить в кратчайшие сроки, - отметил Анатолий Урбанов.

Новый детский сад рассчитан на 100 детей. Двухэтажное здание состоит из четырех групп. По проекту для каждой группы предусмотрено две большие комнаты: спальня и игровая, а также свои раздевалка, туалет и зона для питания. Для досуга детей в саду будут работать спортзал и музыкальный класс.

- Подарок стоимостью более 200 миллионов рублей жители села получат уже в этом году, - добавили в управлении.

 

Фото: УКС РБ

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