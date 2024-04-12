Два проекта от Бурятии соревнуются за «географический Оскар»

Два проекта от Бурятии участвуют в XII Национальной премии «Хрустальный компас в номинации «Признание общественности». Они могут выиграть «географический Оскар». Поддержать земляков можно на сайте Национальной премии «Хрустальный компас».

В конкурсе участвует более 600 проектов и современных достижений из 14 стран мира.

- География участников премии «Хрустальный компас» каждый год расширяется и в сообщество авторов выдающихся достижений и уникальных проектов добавляются новые герои, примеры которых вдохновляют на новые свершения людей по всему миру, — подчеркнул председатель оргкомитета Национальной премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.

Республика Бурятия представлена серией репортажей из жизни байкальских поморов от издательского дома «ЭКОС» и научно-популярного журнала «Мир Байкала» и тревел-шоу Никиты Суханова «По районам!».

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За 12 лет на соискание премии поступило более 4300 проектов и достижений из 48 стран мира.

В специальной номинации «Признание общественности», где лауреатов определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2,5 млн человек. Среди лауреатов премии и обладателей заветной хрустальной статуэтки прошлых лет — Федор Конюхов и Фредерик Паулсен, Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии, Университет Ланьчжоу и Швейцарский полярный институт, ПАО «КамАЗ» и National Geographic Society, а также многие другие.

Церемония награждения победителей XI и XII «географического Оскара» пройдет 30 мая в Москве.

Фото: Национальная премия "Хрустальный компас", www. rus-compass.ru