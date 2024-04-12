Общество 12.04.2024 в 09:34

В Улан-Удэ начали убирать ил возле правобережных очистных сооружений

Иловый осадок – главный источник неприятного запаха
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начали убирать ил возле правобережных очистных сооружений

Сегодня на очистных сооружениях МУП «Водоканал», расположенных в мкрн. Стеклозавод, проведут поверхностную обработку илового осадка – главного источника неприятных запахов специальным микробиологическим препаратом. При этом первая обработка осадка состоялась ещё на прошлой неделе.

- Такие обработки на наших очистных сооружениях проводятся уже несколько лет. Конечно, после долгой зимы необходимо время, чтобы специальный препарат начал свою работу. Значительный эффект уже наблюдается, мы проводим регулярные обходы территории очистных сооружений, запаха становится меньше. Единственное, не стоит забывать и о том, что на объекте проводится реконструкция и основной неприятный запах вызван перемещением осадка с иловых карт на другие отведенные площадки, которые также необходимо обработать, - говорит заместитель главного инженера по очистке сточных вод МУП «Водоканал» Роман Мицкевич.

Главным преимуществом такого вида обработки является простота проведения работ, высокая эффективность метода и отсутствие негативного воздействия на окружающую среду.

На ближайшее время также запланирована обработка иловых карт и на левобережных очистных сооружениях, расположенных в с. Сотниково.

- На 2024 год у нас запланировано три этапа обработки илового осадка– весной, в середине лета и перед наступлением осенне-зимнего периода. Такой график проведения работ по обработке, в первую очередь, поможет держать на минимальном уровне выделение неприятных запахов с очистных сооружений, что очень важно для наших горожан, - отметил и.о директора МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

В МУП "Водоканал" также сообщили, что в настоящее время проводится реконструкция правобережных очистных сооружений города. Одним из новых объектов в будущей технологии очистки сточных вод является блок термической сушки осадков сточных вод.

Его эксплуатация позволит решить проблему выделения неприятных запахов с иловых площадок, снизить нагрузку на окружающую среду и создать более благоприятные условия для жизни и здоровья горожан.

Получаемые высушенные осадки можно будет направить во вторичное использование, например, в качестве органических удобрений, почвогрунтов, рекультиватов или изготовления топливных брикетов.


Фото: МУП "Водоканал"

 

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