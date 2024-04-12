Лесники Бурятии призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности

Сотрудники лесхозов Бурятии проводят профилактические мероприятия: устанавливают аншлаги, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, шлагбаумы, которые обеспечивают ограничение пребывания граждан в лесах республики.





На сегодня уже установлено 290 аншлагов и 126 шлагбаумов.

– Аншлаги - часть противопожарной пропаганды! Они информируют о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. На каждом из них расположены телефоны лесхозов, лесничеств и номер горячей линии лесной охраны, – рассказала Валентина Калашникова, консультант отдела охраны, защиты лесов.

Кроме этого, лесники проводят беседы и сходы с местными жителями, раздают листовки, расклеивают плакаты. Такие мероприятия проводятся во всех районах республики, где введён особый противопожарный режим.





Профилактика лесных пожаров является одним из приоритетных направлений реализуемого федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».

Фото: РАЛХ