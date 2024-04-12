Общество 12.04.2024 в 11:08

В России скоро примут законопроект о борьбе с лазейками для нелегальной миграции

Это законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками иностранцев
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В России скоро примут законопроект о борьбе с лазейками для нелегальной миграции

В России принят в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками иностранцев, сообщается на сайте Госдумы РФ.

«Иностранцы, которые хотят проживать в нашей стране, должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции», -  подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты приняли в первом чтении поправки в части исключения возможности использования фиктивных браков для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории Российской Федерации.

- После принятия закона получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот смогут заключившие брак с россиянами иностранные граждане только в случае, если супруги проживают вместе не менее двух лет. Кроме того, поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России, - сказал Вячеслав Володин.

-Сейчас заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления – это одна их лазеек для нелегальной миграции. Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь, — подчеркнул председатель Госдумы.

«Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак — исключительно ради создания семьи», — отметил Вячеслав Володин.


Фото: Номер один

Все новости

16 апреля руководитель Росреестра Бурятии Ирина Шаргаева проведет прием граждан
12.04.2024 в 13:38
Женщины Бурятии получают господдержку по родовым сертификатам
12.04.2024 в 13:25
Пенсионерка из Улан-Удэ попробовала себя в роли инвестора и прогорела
12.04.2024 в 13:24
Жительница Бурятии лишилась авто, выпив два бокала вина
12.04.2024 в 13:18
Национальная библиотека получила в дар новые книги
12.04.2024 в 12:52
Матери погибшего бойца Андрея Вильмова вручили Орден мужества
12.04.2024 в 12:51
«Кухонный боксер» в Бурятии, покалечивший жену, получил три года колонии
12.04.2024 в 12:45
На Бурятию обрушатся дождь со снегом и сильные ветра
12.04.2024 в 12:09
Жителей Бурятии приглашают на Пасхальный концерт
12.04.2024 в 12:05
В Бурятии недостроенный дом превратился в опасный аттракцион
12.04.2024 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
16 апреля руководитель Росреестра Бурятии Ирина Шаргаева проведет прием граждан
Необходима предварительная запись
12.04.2024 в 13:38
Женщины Бурятии получают господдержку по родовым сертификатам
Сумма родового сертификата – 12 тыс. рублей
12.04.2024 в 13:25
Жительница Бурятии лишилась авто, выпив два бокала вина

Женщина попалась инспекторам на повторном пьяном вождении

12.04.2024 в 13:18
Матери погибшего бойца Андрея Вильмова вручили Орден мужества
Торжественное награждение состоялось в Байкало-Кударинской школе
12.04.2024 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru