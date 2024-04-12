В России скоро примут законопроект о борьбе с лазейками для нелегальной миграции

В России принят в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками иностранцев, сообщается на сайте Госдумы РФ.

«Иностранцы, которые хотят проживать в нашей стране, должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции», - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты приняли в первом чтении поправки в части исключения возможности использования фиктивных браков для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории Российской Федерации.

- После принятия закона получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот смогут заключившие брак с россиянами иностранные граждане только в случае, если супруги проживают вместе не менее двух лет. Кроме того, поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России, - сказал Вячеслав Володин.

-Сейчас заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления – это одна их лазеек для нелегальной миграции. Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь, — подчеркнул председатель Госдумы.

«Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак — исключительно ради создания семьи», — отметил Вячеслав Володин.





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