Фермеры Бурятии теперь подают заявки на гранты в электронном формате

Минсельхоз Бурятии переходит полностью на электронный формат оказания господдержки.

- В 2024 году мы переходим на ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюджет». Теперь отбор получателей федеральных субсидий в сельском хозяйстве будет проводиться только в электронном виде. Субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета, будут переведены в электронный формат с 2025 года, - сообщили в министерстве.

Если раньше фермеры - получатели субсидии оформляли все документы и выписки на получение господдержки в бумажном виде, обязательно при своем личном присутствии, то сейчас эта процедура проходит дистанционно. Аграрии через личный кабинет на портале «Госуслуги» прикрепляют в системе весь перечень необходимой документации.

«Первой ласточкой» нововведения стала субсидия на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Суть данной господдержки заключается в дополнительном финансировании каждой реализованной тонны зерновых культур. Государством в качестве субсидии предусмотрено 7,1 млн рублей, ставка составит 1064 рубля на одну тонну. Приём заявок ведётся в Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки https://promote.bud с 10 апреля по 17 апреля 2024 года.



- Представителям растениеводческих и животноводческих хозяйств приходилось привозить пакет документов на отбор в минсельхоз Бурятии, тратясь на канцелярские и дорожные расходы, теперь же процедура будет проходить только в электронном формате, что существенно облегчает весь процесс. Это еще один шаг к эффективной и структурированной системе предоставления государственной поддержки, максимально открытой и доступной, - отмечает Аюна Цыренжапова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ.





Фото: Номер один

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