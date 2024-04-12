Общество 12.04.2024 в 11:52
В Бурятии недостроенный дом превратился в опасный аттракцион
В разрушающемся здании постоянно играют дети и бродит скот
Текст: Лариса Ситник
Жители поселка Наушки Кяхтинского района почти десять лет добиваются сноса опасной «заброшки». Здание строили для переселения жителей из аварийных домов. Но в процессе строительства всплыли недостатки работы подрядчика. За разбирательствами дом так и остался недостроенным и теперь угрожает безопасности местных жителей.
Строили для «аварийщиков»
Как рассказывает жительница Наушек Татьяна Московская, дом в центре поселка по улице Железнодорожной начали возводить весной 2014 года по программе «Переселение из аварийного и ветхого жилья».
- Два этажа построили полностью, третий - наполовину. Пришла зима и стройку забросили. Наступила весна 2015 года, и третий этаж, а затем и второй начали рушиться на глазах жителей. Люди запаниковали и обратились за помощью в ОНФ. Дом огородили профлистом, пытались «подлатать», но все рушилось. Дети там уже тогда играли. Сейчас в здании постоянно играют, бегают дети, а летом от жары прячется скот. Дети и на второй этаж ходят, и по оконным проемам лазают. Дом опасен для людей. Заходишь в центральный вход, а там стоит палка, которая подпирает строительные леса. На лесах лежат мешковины с застывшим цементом. Это все гниет и в один прекрасный момент может обрушиться. Или же дети заденут эту палку или ткань сгниет совсем, то цемент рухнет вниз. Внутри дома могут столкнуться дети и животные. Если кто-то спугнет с одной стороны скот, он понесется к противоположному выходу и затопчет детишек, - рассказывает о проблеме Татьяна.
Рядом находится детская площадка, храм и местная администрация. И дети предпочитают проводить время не на детской площадке, а в «заброшке».
- Каждый год мы просим администрацию снести этот недострой, но нам говорят, что денег нет, - сетует Татьяна.
Местная жительница Валентина рассказывает, что она, как жительница аварийного дома, должна была вселиться в строящееся здание.
- Мы жили рядом со стройкой в деревянных двухэтажных домах. Так радовались, что заселимся в благоустроенные дома. Главой района тогда был Александр Буянтуев. Он давал большой аванс строителям за невыполненные работы. Я думаю, что дом начал рушиться, потому что строили непрофессионально. В 2015 году ловили на стройку с улицы кого попало. Мы готовились осенью переселиться в эту новостройку. Но потом, после обрушения, нам решили купить квартиры в уже построенных домах. Хорошо, что дом обвалился тогда. А если бы мы заселились туда и произошло обрушение? – размышляет женщина.
Дом огородят
В августе 2013 года администрация Кяхтинского района заключила с ООО «Байкал Капитал Строй» контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного трехэтажного жилого дома под ключ в поселке Наушки. Сумма контракта составила 34,2 млн рублей.
40-квартирный трехэтажный жилой дом для переселенцев из аварийного фонда должны были сдать в эксплуатацию в августе 2014 года. Затем сроки перенесли на декабрь. Но новоселья жильцы аварийных домов так и не дождались. Генеральный подрядчик за все это время успел возвести лишь два этажа. Более того, с приходом весны второй этаж здания обвалился.
Тем не менее в декабре 2014 года Александр Буянтуев подписал акты о приемке выполненных работ с ООО «Байкал Капитал строй». На основании указанных актов были приняты и оплачены невыполненные работы. При этом застройщику выплатили завышенные суммы.
- В актах содержится недостоверная информация об объеме выполненных работ и поставленных материалов. Все это оплачено, хотя в наличии не было. Контракт расторгнут, дом до сих пор законсервирован, - сообщал тогда руководитель Кяхтинского МСО СУ СК РФ по РБ Александр Бондаренко.
Как говорила начальник отдела имущественных и земельных отношений Кяхтинского района Галина Сафронова, обрушение произошло из-за несоблюдения строителями технологий заливки бетона.
- Эта часть второго этажа возводилась под Новый год, и строители, видимо, просто не прогревали стену, как положено, – пояснила она.
Переселенцы утверждали, что не только второй этаж, но и весь дом строился с нарушениями. При рытье котлована под строительство дома забил источник, так что, помимо всего прочего, фундамент могли размыть грунтовые воды.
Обрушение дома вызвало большой общественный резонанс. Следственный комитет возбудил в отношении главы Кяхтинского района Александра Буянтуева уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 14 апреля 2016 года Советский районный суд Улан-Удэ отстранил главу от должности.
Администрация Кяхтинского района подала в Арбитражный суд Бурятии иск к ООО «Байкал Капитал Строй». В рамках иска она предъявила компании претензии на сумму 26,8 млн рублей. Суд удовлетворил требования чиновников частично, взыскав с компании 24,2 млн рублей.
Сейчас судьба дома остается неясной. Как сообщили «Номер один» в администрации Кяхтинского района, «в связи с тем, что в бюджете на 2024 год не предусмотрено выделение денежных средств на ограждение территории незавершенного строительства, этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии депутатов Кяхтинского района».
Что касается сноса дома, данный вопрос будут обсуждать в начале третьего квартала на заседании комиссии при правительстве Бурятии по рассмотрению незавершенных объектов строительства.
Фото: предоставлено Татьяной Московской
Строили для «аварийщиков»
Как рассказывает жительница Наушек Татьяна Московская, дом в центре поселка по улице Железнодорожной начали возводить весной 2014 года по программе «Переселение из аварийного и ветхого жилья».
- Два этажа построили полностью, третий - наполовину. Пришла зима и стройку забросили. Наступила весна 2015 года, и третий этаж, а затем и второй начали рушиться на глазах жителей. Люди запаниковали и обратились за помощью в ОНФ. Дом огородили профлистом, пытались «подлатать», но все рушилось. Дети там уже тогда играли. Сейчас в здании постоянно играют, бегают дети, а летом от жары прячется скот. Дети и на второй этаж ходят, и по оконным проемам лазают. Дом опасен для людей. Заходишь в центральный вход, а там стоит палка, которая подпирает строительные леса. На лесах лежат мешковины с застывшим цементом. Это все гниет и в один прекрасный момент может обрушиться. Или же дети заденут эту палку или ткань сгниет совсем, то цемент рухнет вниз. Внутри дома могут столкнуться дети и животные. Если кто-то спугнет с одной стороны скот, он понесется к противоположному выходу и затопчет детишек, - рассказывает о проблеме Татьяна.
Рядом находится детская площадка, храм и местная администрация. И дети предпочитают проводить время не на детской площадке, а в «заброшке».
- Каждый год мы просим администрацию снести этот недострой, но нам говорят, что денег нет, - сетует Татьяна.
Местная жительница Валентина рассказывает, что она, как жительница аварийного дома, должна была вселиться в строящееся здание.
- Мы жили рядом со стройкой в деревянных двухэтажных домах. Так радовались, что заселимся в благоустроенные дома. Главой района тогда был Александр Буянтуев. Он давал большой аванс строителям за невыполненные работы. Я думаю, что дом начал рушиться, потому что строили непрофессионально. В 2015 году ловили на стройку с улицы кого попало. Мы готовились осенью переселиться в эту новостройку. Но потом, после обрушения, нам решили купить квартиры в уже построенных домах. Хорошо, что дом обвалился тогда. А если бы мы заселились туда и произошло обрушение? – размышляет женщина.
Дом огородят
В августе 2013 года администрация Кяхтинского района заключила с ООО «Байкал Капитал Строй» контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного трехэтажного жилого дома под ключ в поселке Наушки. Сумма контракта составила 34,2 млн рублей.
40-квартирный трехэтажный жилой дом для переселенцев из аварийного фонда должны были сдать в эксплуатацию в августе 2014 года. Затем сроки перенесли на декабрь. Но новоселья жильцы аварийных домов так и не дождались. Генеральный подрядчик за все это время успел возвести лишь два этажа. Более того, с приходом весны второй этаж здания обвалился.
Тем не менее в декабре 2014 года Александр Буянтуев подписал акты о приемке выполненных работ с ООО «Байкал Капитал строй». На основании указанных актов были приняты и оплачены невыполненные работы. При этом застройщику выплатили завышенные суммы.
- В актах содержится недостоверная информация об объеме выполненных работ и поставленных материалов. Все это оплачено, хотя в наличии не было. Контракт расторгнут, дом до сих пор законсервирован, - сообщал тогда руководитель Кяхтинского МСО СУ СК РФ по РБ Александр Бондаренко.
Как говорила начальник отдела имущественных и земельных отношений Кяхтинского района Галина Сафронова, обрушение произошло из-за несоблюдения строителями технологий заливки бетона.
- Эта часть второго этажа возводилась под Новый год, и строители, видимо, просто не прогревали стену, как положено, – пояснила она.
Переселенцы утверждали, что не только второй этаж, но и весь дом строился с нарушениями. При рытье котлована под строительство дома забил источник, так что, помимо всего прочего, фундамент могли размыть грунтовые воды.
Обрушение дома вызвало большой общественный резонанс. Следственный комитет возбудил в отношении главы Кяхтинского района Александра Буянтуева уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 14 апреля 2016 года Советский районный суд Улан-Удэ отстранил главу от должности.
Администрация Кяхтинского района подала в Арбитражный суд Бурятии иск к ООО «Байкал Капитал Строй». В рамках иска она предъявила компании претензии на сумму 26,8 млн рублей. Суд удовлетворил требования чиновников частично, взыскав с компании 24,2 млн рублей.
Сейчас судьба дома остается неясной. Как сообщили «Номер один» в администрации Кяхтинского района, «в связи с тем, что в бюджете на 2024 год не предусмотрено выделение денежных средств на ограждение территории незавершенного строительства, этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии депутатов Кяхтинского района».
Что касается сноса дома, данный вопрос будут обсуждать в начале третьего квартала на заседании комиссии при правительстве Бурятии по рассмотрению незавершенных объектов строительства.
Фото: предоставлено Татьяной Московской
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