В Бурятии недостроенный дом превратился в опасный аттракцион

Жители поселка Наушки Кяхтинского района почти десять лет добиваются сноса опасной «заброшки». Здание строили для переселения жителей из аварийных домов. Но в процессе строительства всплыли недостатки работы подрядчика. За разбирательствами дом так и остался недостроенным и теперь угрожает безопасности местных жителей.Как рассказывает жительница Наушек Татьяна Московская, дом в центре поселка по улице Железнодорожной начали возводить весной 2014 года по программе «Переселение из аварийного и ветхого жилья».- Два этажа построили полностью, третий - наполовину. Пришла зима и стройку забросили. Наступила весна 2015 года, и третий этаж, а затем и второй начали рушиться на глазах жителей. Люди запаниковали и обратились за помощью в ОНФ. Дом огородили профлистом, пытались «подлатать», но все рушилось. Дети там уже тогда играли. Сейчас в здании постоянно играют, бегают дети, а летом от жары прячется скот. Дети и на второй этаж ходят, и по оконным проемам лазают. Дом опасен для людей. Заходишь в центральный вход, а там стоит палка, которая подпирает строительные леса. На лесах лежат мешковины с застывшим цементом. Это все гниет и в один прекрасный момент может обрушиться. Или же дети заденут эту палку или ткань сгниет совсем, то цемент рухнет вниз. Внутри дома могут столкнуться дети и животные. Если кто-то спугнет с одной стороны скот, он понесется к противоположному выходу и затопчет детишек, - рассказывает о проблеме Татьяна.Рядом находится детская площадка, храм и местная администрация. И дети предпочитают проводить время не на детской площадке, а в «заброшке».- Каждый год мы просим администрацию снести этот недострой, но нам говорят, что денег нет, - сетует Татьяна.Местная жительница Валентина рассказывает, что она, как жительница аварийного дома, должна была вселиться в строящееся здание.- Мы жили рядом со стройкой в деревянных двухэтажных домах. Так радовались, что заселимся в благоустроенные дома. Главой района тогда был Александр Буянтуев. Он давал большой аванс строителям за невыполненные работы. Я думаю, что дом начал рушиться, потому что строили непрофессионально. В 2015 году ловили на стройку с улицы кого попало. Мы готовились осенью переселиться в эту новостройку. Но потом, после обрушения, нам решили купить квартиры в уже построенных домах. Хорошо, что дом обвалился тогда. А если бы мы заселились туда и произошло обрушение? – размышляет женщина.В августе 2013 года администрация Кяхтинского района заключила с ООО «Байкал Капитал Строй» контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного трехэтажного жилого дома под ключ в поселке Наушки. Сумма контракта составила 34,2 млн рублей.40-квартирный трехэтажный жилой дом для переселенцев из аварийного фонда должны были сдать в эксплуатацию в августе 2014 года. Затем сроки перенесли на декабрь. Но новоселья жильцы аварийных домов так и не дождались. Генеральный подрядчик за все это время успел возвести лишь два этажа. Более того, с приходом весны второй этаж здания обвалился.Тем не менее в декабре 2014 года Александр Буянтуев подписал акты о приемке выполненных работ с ООО «Байкал Капитал строй». На основании указанных актов были приняты и оплачены невыполненные работы. При этом застройщику выплатили завышенные суммы.- В актах содержится недостоверная информация об объеме выполненных работ и поставленных материалов. Все это оплачено, хотя в наличии не было. Контракт расторгнут, дом до сих пор законсервирован, - сообщал тогда руководитель Кяхтинского МСО СУ СК РФ по РБ Александр Бондаренко.Как говорила начальник отдела имущественных и земельных отношений Кяхтинского района Галина Сафронова, обрушение произошло из-за несоблюдения строителями технологий заливки бетона.- Эта часть второго этажа возводилась под Новый год, и строители, видимо, просто не прогревали стену, как положено, – пояснила она.Переселенцы утверждали, что не только второй этаж, но и весь дом строился с нарушениями. При рытье котлована под строительство дома забил источник, так что, помимо всего прочего, фундамент могли размыть грунтовые воды.Обрушение дома вызвало большой общественный резонанс. Следственный комитет возбудил в отношении главы Кяхтинского района Александра Буянтуева уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 14 апреля 2016 года Советский районный суд Улан-Удэ отстранил главу от должности.Администрация Кяхтинского района подала в Арбитражный суд Бурятии иск к ООО «Байкал Капитал Строй». В рамках иска она предъявила компании претензии на сумму 26,8 млн рублей. Суд удовлетворил требования чиновников частично, взыскав с компании 24,2 млн рублей.Сейчас судьба дома остается неясной. Как сообщили «Номер один» в администрации Кяхтинского района, «в связи с тем, что в бюджете на 2024 год не предусмотрено выделение денежных средств на ограждение территории незавершенного строительства, этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии депутатов Кяхтинского района».Что касается сноса дома, данный вопрос будут обсуждать в начале третьего квартала на заседании комиссии при правительстве Бурятии по рассмотрению незавершенных объектов строительства.Фото: предоставлено Татьяной Московской