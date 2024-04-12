«Кухонный боксер» в Бурятии, покалечивший жену, получил три года колонии

В Северобайкальском районе осудили местного жителя, который жестоко избил собственную жену. Мужчина колотил женщину ногой по голове, бил кулаком по ребрам, кочергой по правой ноге, а также угрожал ей убийством, размахивая ножом.

Житель Северобайкальского района Бурятии при ссоре со своей супругой внезапно рассвирепел и начал ее избивать. Он нанес потерпевшей удар ногой в лицо, кулаком по ребрам, затем кочергой по правой ноге, а также угрожал ей убийством.

Свою вину мужчина полностью признал, в содеянном раскаялся и извинился перед женой за причиненный ей вред. Женщина его простила.

Северобайкальский городской суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«Кухонного боксера» приговорили к трем годам лишения свободы, а также к 360 часам обязательных работ.

Житель района подал апелляцию в Верховный суд Бурятии, ходатайствуя о смягчении приговора. Он проси изменить приговор и назначить наказание условно, с испытательным сроком.

В качестве доводов осужденный указал, что он является единственным кормильцем их семьи, поскольку жена не работает и трое малолетних детей остались без средств к существованию. Также он напирал на то, что является хорошим семьянином и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Тем не менее, Верховный суд Бурятии оставил приговор суда первой инстанции в силе. Муж, поднявший руку на свою жену, останется в колонии.





Фото: "Номер один"