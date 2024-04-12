Общество 12.04.2024 в 12:51

Матери погибшего бойца Андрея Вильмова вручили Орден мужества

Торжественное награждение состоялось в Байкало-Кударинской школе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Матери погибшего бойца Андрея Вильмова вручили Орден мужества

11 апреля в Байкало-Кударинской школе Кабанского района военным комиссаром района был вручен Орден Мужества маме погибшего на специальной военной операции военнослужащего Андрея Николаевича Вильмова, Вильмовой Ольге Александровне, сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

На торжественной церемонии присутствовали администрация Кабанского района, депутаты райсовета, представители фонда «Защитники Отечества», преподаватели и ученики школы.

Андрей в числе наших земляков, жителей Кабанского района Бурятии, встал на защиту Родины. Такие честные, сильные духом мужчины всегда были и остаются гордостью страны, её надежной опорой.

- Память о всех без исключения бойцах будет бережно храниться в семьях, в родном районе, в родной стране, - сказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии в Кабанском районе Наталья Малярова.

   

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

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