Матери погибшего бойца Андрея Вильмова вручили Орден мужества

11 апреля в Байкало-Кударинской школе Кабанского района военным комиссаром района был вручен Орден Мужества маме погибшего на специальной военной операции военнослужащего Андрея Николаевича Вильмова, Вильмовой Ольге Александровне, сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

На торжественной церемонии присутствовали администрация Кабанского района, депутаты райсовета, представители фонда «Защитники Отечества», преподаватели и ученики школы.

Андрей в числе наших земляков, жителей Кабанского района Бурятии, встал на защиту Родины. Такие честные, сильные духом мужчины всегда были и остаются гордостью страны, её надежной опорой.

- Память о всех без исключения бойцах будет бережно храниться в семьях, в родном районе, в родной стране, - сказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии в Кабанском районе Наталья Малярова.

Фото: Фонд "Защитники Отечества"