Жительница Бурятии лишилась авто, выпив два бокала вина

Однажды вечером женщина вместе со своими двумя детьми приехала домой к сестре. Сестра предложила выпить вина, она согласилась и выпила два бокала вина. Через 1,5 часа она решила съездить до ближайшего круглосуточного магазина. На обратном пути женщину остановили сотрудники ДПС.

Сотрудник ДПС попросил предъявить для проверки водительское удостоверение и документы на машину, она показала все документы. После чего даму пригласили в служебный автомобиль, она прошла за ним. Инспектор заметил, что от женщины пахнет алкоголем и предложил ей пройти освидетельствование на месте посредством алкотестера, но она отказалась.

Затем ей предложили проехать в Наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования, водитель согласилась. Находясь в Наркологическом диспансере, женщина подула в алкотестер, результат показал 0,32 мг/л алкоголя в организме.

Далее автомашину забрали и поставили на штрафстоянку.

Ранее, в 2021 году женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Женщину тогда оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1.5 года.

Тем не менее, урок из понесенного наказания мать двоих детей не вынесла.

На ее автомобиль наложили арест.

Советский районный суд постановил признать жительницу Бурятии виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и назначить ей наказание в виде двухсот часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.

На основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, принадлежащий женщине, конфисковали в доход государства, сняв с него арест.





Фото: "Номер один"