Общество 12.04.2024 в 13:25

Женщины Бурятии получают господдержку по родовым сертификатам

Сумма родового сертификата – 12 тыс. рублей
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Женщины Бурятии получают господдержку по родовым сертификатам

С начала 2024 года более 4,5 тысяч женщин в Бурятии получили услуги по родовым сертификатам, сообщили в отделении СФР по Бурятии.

В республике с начала этого года 4 876 женщин получили услуги, связанные с беременностью и рождением детей, по родовым сертификатам. На их оплату отделение СФР по республике Бурятия направило в медицинские организации около 16 миллионов рублей.

- Родовый сертификат — это электронный документ, который позволяет женщинам получать медицинские услуги в женской консультации и в родильном доме, а также наблюдать детей в детской поликлинике в их первый год жизни, - объяснили в СФР.

Сертификат оформляет врач при первом посещении женской консультации. Оформить его можно также в родильном доме или детской поликлинике, в которой проходят профилактические осмотры ребенка. При этом женщина вправе самостоятельно выбрать медицинские учреждения, в которых она планирует наблюдаться во время и после беременности.

Сведения об оказанных женщине и новорожденному услугах по родовому сертификату поступают в отделение Социального фонда автоматически после его оформления врачом. Стоимость сертификата в 2024 году составляет 12 тысяч рублей. Обналичить его невозможно, средства перечисляются напрямую медицинским организациям на их лицевые счета.

- Если будущая мама наблюдается на платной основе, то сертификат не формируется, оплате по сертификату подлежат услуги, оказанные медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования, - отметили в СФР.

    

Фото: Номер один

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