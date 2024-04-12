Общество 12.04.2024 в 13:38

16 апреля руководитель Росреестра Бурятии Ирина Шаргаева проведет прием граждан

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Текст: Служба информации "Номер один"
16 апреля руководитель Росреестра Бурятии Ирина Шаргаева проведет прием граждан

16 апреля 2024 года с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Улан-Удэ ул. Коммунистическая 47, каб. 109, руководитель управления Росреестра по РБ Ирина Валерьевна Шаргаева совместно с директором Филиала ПКК «Роскадастр» по РБ  Петром Васильевичем Покацким проведут личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в республике Бурятия.

Жители республики могут задать свои вопросы по следующим тематикам: регистрация прав на недвижимое имущество;кадастровый учет; земельный надзор; геодезия и картография; землеустройство; предоставление сведений из ЕГРН; выполнение кадастровых работ.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8(3012) 29-70-90, 8(3012) 29-70-98. Все консультации, проводимые ведомством, абсолютно бесплатны.

Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/feedback/poryadok-rassmotreniya/  

- Для получения консультации, гражданам не обязательно выходить из дома. Свой вопрос любое заинтересованное лицо может задать в социальных сетях управления. С их помощью можно не только быть в курсе последних новостей, связанных с деятельностью Управления, но и задать все интересующие вопросы, связанные с оформлением прав на недвижимое имущество и его использованием, - пояснила Ирина Шаргаева, руководитель управления.


Фото: ru.freepik.com

    

 

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