Общество 12.04.2024 в 14:37
«Ела тайком, не помещалась в карусель»
Сибирячка сбросила 62 килограмма и нашла парня мечты
Текст: КП-Новосибирск
Фигура у Кати Шестаковой из Новосибирска – девушкам на зависть. Стройное тело словно скульптор высекал. А ведь не так давно Екатерина даже зеркала избегала. Была грузной и неповоротливой. О том, как изменила внешность и судьбу, 25-летняя красотка рассказала «КП-Новосибирск».
«Ела втайне от мамы»
Кажется, она была пухлой с пеленок. Может, годы внесут коррективы, и девочка постройнеет – думали близкие. Как же! Коррективы случились, но не в ту сторону. Лет в 14 школьница стала надуваться, как воздушный шарик. Дурную шутку сыграли сладкое и фаст-фуд.
- Я устроилась на подработку: расклеивала объявления, раздавала флаеры. У меня стали появляться деньги и тратила я их… на еду. Мне просто нравилось есть, а каких-то других целей в жизни не было, - делится Екатерина Шестакова.
Есть такой стереотип об эталонной девичьей фигуре. Мол, в идеале бедра должны быть 90 сантиметров в обхвате. Грудь – те же 90. Вот и Катя была девушкой на все 90! Только не в сантиметрах, а в килограммах. Представьте, каково девочке-подростку с такой-то фигурой (при росте 159 сантиметров). Дети травили, и редко называли по имени. Приклеились прозвища, среди которых даже «жиробасина» было не самым обидным.
- Я в один момент перестала кататься на каруселях, потому что элементарно не помещалась на сиденье, - признается девушка.
Детство – без карусели. Юность – без парней. Они на фоне Екатерины казались хрупкими мальчишками.
Одежду на упитанную девушку – не найти. Не то, что модную брендовую, а порой – вообще никакую. Маме пришлось осваивать мастерство швеи. Любящая мама попыталась и по-другому помочь дочери. Элементарно: убирала со стола самое вкусное.
- Мы просто ограничили себя в еде. Исключили из рациона булочки, шоколадки, вредную пищу, - вспоминает Катя, и может показаться, что тут сюжет истории позитивно изменился.
Нет!
- В тайне от мамы я все равно съедала лишнюю конфетку или шоколадку. Вывод из этого только один: пока человек сам не поймет, что ему пора худеть – ничего не изменится.
Скинула полтора ведра картошки
Катя в 19 лет сделала покупку, которая развернула ее судьбу. Угадайте, что? Весы! Вот – непредвзятый арбитр, который указывает на каждый бутерброд, на каждый лишний пельмень.
И счастье, что, встав на весы впервые, Катя их не сломала – 122 килограмма! Взглянув на цифры, уже сама по-настоящему поменяла рацион. Уменьшила порции, отказалась от мучного, сладкого. Объявила для себя, что колбаса и майонез на столе приравниваются к особо тяжкому преступлению.
Дела пошли в гору, а Катя пошла по улицам города. Решила: ежедневно – не менее 10 тысяч шагов пешком.
- Когда начала худеть, был февраль. Весной к шагам добавила нагрузку на велосипеде. Проезжала на нем 30 километров в день. И с февраля по май мне удалось скинуть 15 килограмм, - гордится Катя.
Вы вообще представляете пятнадцать кило??? Это, считайте, полтора ведра картошки. От такого балласта девушка избавилась всего за три месяца. Но расслабляться было рано. Вместо сала – яблоко, вместо кетчупа – морковка. В придачу к строгой диете – новые нагрузки.
- Пошла в зал, но очень стеснялась. Первое время могла молча сидеть в раздевалке, потому что не решалась выйти, - описывает очередное испытание Катя. Но, все-таки, она взяла себя в руки. А тренер помог. – В итоге за два с половиной года я смогла похудеть до 60 кило. А талия у меня была 146 сантиметров, теперь - 71!
Одежду выкинула, а любимого нашла
Тут пришла еще одна напасть. После растаявшего жира мешком обвисла кожа на животе. Пришлось идти на операцию, избавляться от лишнего. Теперь – животик спортивный, моделям на зависть.
- Старую одежду я выкинула, оставила пару маек и ношу их дома, как платья. А занимаюсь теперь пауэрлифтингом - мастер спорта по становой тяге и жиму лежа, - рассказывает спортсменка и если б не фотографии, мы бы не поверили.
Катя не могла подумать, что спорт изменит не только фигуру, но и судьбу. На соревнованиях встретила свою любовь. Парень высокий, накачанный. И кто бы мог подумать, что он, по сути - товарищ по тяжелому пухлому детству.
- Оказывается, тоже похудел. На 50 килограмм. Мы показывали друг другу фотографии наши до и после, не узнавали друг друга, - рассказывает Екатерина. – Мы влюбились друг в друга. Теперь вместе - уже полтора года.
А кроме личного, у девушки теперь и профессиональные планы. Хочет быть тренером и помогать новичкам избавляться от лишних кило. Ведь сама проверила: это – возможно!
«Ела втайне от мамы»
Кажется, она была пухлой с пеленок. Может, годы внесут коррективы, и девочка постройнеет – думали близкие. Как же! Коррективы случились, но не в ту сторону. Лет в 14 школьница стала надуваться, как воздушный шарик. Дурную шутку сыграли сладкое и фаст-фуд.
- Я устроилась на подработку: расклеивала объявления, раздавала флаеры. У меня стали появляться деньги и тратила я их… на еду. Мне просто нравилось есть, а каких-то других целей в жизни не было, - делится Екатерина Шестакова.
Есть такой стереотип об эталонной девичьей фигуре. Мол, в идеале бедра должны быть 90 сантиметров в обхвате. Грудь – те же 90. Вот и Катя была девушкой на все 90! Только не в сантиметрах, а в килограммах. Представьте, каково девочке-подростку с такой-то фигурой (при росте 159 сантиметров). Дети травили, и редко называли по имени. Приклеились прозвища, среди которых даже «жиробасина» было не самым обидным.
- Я в один момент перестала кататься на каруселях, потому что элементарно не помещалась на сиденье, - признается девушка.
Детство – без карусели. Юность – без парней. Они на фоне Екатерины казались хрупкими мальчишками.
Одежду на упитанную девушку – не найти. Не то, что модную брендовую, а порой – вообще никакую. Маме пришлось осваивать мастерство швеи. Любящая мама попыталась и по-другому помочь дочери. Элементарно: убирала со стола самое вкусное.
- Мы просто ограничили себя в еде. Исключили из рациона булочки, шоколадки, вредную пищу, - вспоминает Катя, и может показаться, что тут сюжет истории позитивно изменился.
Нет!
- В тайне от мамы я все равно съедала лишнюю конфетку или шоколадку. Вывод из этого только один: пока человек сам не поймет, что ему пора худеть – ничего не изменится.
Скинула полтора ведра картошки
Катя в 19 лет сделала покупку, которая развернула ее судьбу. Угадайте, что? Весы! Вот – непредвзятый арбитр, который указывает на каждый бутерброд, на каждый лишний пельмень.
И счастье, что, встав на весы впервые, Катя их не сломала – 122 килограмма! Взглянув на цифры, уже сама по-настоящему поменяла рацион. Уменьшила порции, отказалась от мучного, сладкого. Объявила для себя, что колбаса и майонез на столе приравниваются к особо тяжкому преступлению.
Дела пошли в гору, а Катя пошла по улицам города. Решила: ежедневно – не менее 10 тысяч шагов пешком.
- Когда начала худеть, был февраль. Весной к шагам добавила нагрузку на велосипеде. Проезжала на нем 30 километров в день. И с февраля по май мне удалось скинуть 15 килограмм, - гордится Катя.
Вы вообще представляете пятнадцать кило??? Это, считайте, полтора ведра картошки. От такого балласта девушка избавилась всего за три месяца. Но расслабляться было рано. Вместо сала – яблоко, вместо кетчупа – морковка. В придачу к строгой диете – новые нагрузки.
- Пошла в зал, но очень стеснялась. Первое время могла молча сидеть в раздевалке, потому что не решалась выйти, - описывает очередное испытание Катя. Но, все-таки, она взяла себя в руки. А тренер помог. – В итоге за два с половиной года я смогла похудеть до 60 кило. А талия у меня была 146 сантиметров, теперь - 71!
Одежду выкинула, а любимого нашла
Тут пришла еще одна напасть. После растаявшего жира мешком обвисла кожа на животе. Пришлось идти на операцию, избавляться от лишнего. Теперь – животик спортивный, моделям на зависть.
- Старую одежду я выкинула, оставила пару маек и ношу их дома, как платья. А занимаюсь теперь пауэрлифтингом - мастер спорта по становой тяге и жиму лежа, - рассказывает спортсменка и если б не фотографии, мы бы не поверили.
Катя не могла подумать, что спорт изменит не только фигуру, но и судьбу. На соревнованиях встретила свою любовь. Парень высокий, накачанный. И кто бы мог подумать, что он, по сути - товарищ по тяжелому пухлому детству.
- Оказывается, тоже похудел. На 50 килограмм. Мы показывали друг другу фотографии наши до и после, не узнавали друг друга, - рассказывает Екатерина. – Мы влюбились друг в друга. Теперь вместе - уже полтора года.
А кроме личного, у девушки теперь и профессиональные планы. Хочет быть тренером и помогать новичкам избавляться от лишних кило. Ведь сама проверила: это – возможно!