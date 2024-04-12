В Улан-Удэ начался ремонт дороги в переулке Карьерный. Протяженность ремонтируемого участка дороги по пер. Карьерный - 360 метров. Он должен полноценно соединить две большие улицы района - Солнечную и Трубачеева.





Вместо грунтовой дороги тут будет уложен новый асфальт, сделаны «ливнёвки». На пересечении улиц поставят светофор, чтобы не было аварий.

- Несколько лет мы вели переговоры с жителями, чтобы выкупить их дома и расширить этот участок. Скоро у нас будет полноценный сквозной проезд на Солнечную и Трубачеева. Это грунтовая дорога очень популярна у наших горожан, по ней, петляя можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому ее надо приводить в порядок. Также будем делать здесь отводы для талых и ливневых вод, то есть ливневую канализацию. Сейчас приступили к сносу этих частных домов, - рассказал Игорь Шутенков.

Ремонтные работы на объекте ведет ООО «Агаст». Перед устройством дорожного полотна подрядчик перенесет все подземные коммуникации.

Работы здесь разделены на несколько этапов. До 9 июня будет перекрыт участок до ул. Солнечная, а с 9 июня по 11 августа закроют дорогу от ул. Трубачеева до пер. Карьерный.

Ремонт дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности в 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Еще два объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.





Фото: администрация города Улан-Удэ