Общество 12.04.2024 в 14:48

В Улан-Удэ начался ремонт дороги в переулке Карьерный

Работы завершатся к 1 сентября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начался ремонт дороги в переулке Карьерный

В Улан-Удэ начался ремонт дороги в переулке Карьерный. Протяженность ремонтируемого участка дороги по пер. Карьерный - 360 метров. Он должен полноценно соединить две большие улицы района - Солнечную и Трубачеева.

 


Вместо грунтовой дороги тут будет уложен новый асфальт, сделаны «ливнёвки». На пересечении улиц поставят светофор, чтобы не было аварий.

- Несколько лет мы вели переговоры с жителями, чтобы выкупить их дома и расширить этот участок. Скоро у нас будет полноценный сквозной проезд на Солнечную и Трубачеева. Это грунтовая дорога очень популярна у наших горожан, по ней, петляя можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому ее надо приводить в порядок. Также будем делать здесь отводы для талых и ливневых вод, то есть ливневую канализацию. Сейчас приступили к сносу этих частных домов, - рассказал Игорь Шутенков.

Ремонтные работы на объекте ведет ООО «Агаст». Перед устройством дорожного полотна подрядчик перенесет все подземные коммуникации.

Работы здесь разделены на несколько этапов. До 9 июня будет перекрыт участок до ул. Солнечная, а с 9 июня по 11 августа закроют дорогу от ул. Трубачеева до пер. Карьерный.

Ремонт дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности в 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Еще два объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.


Фото: администрация города Улан-Удэ

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