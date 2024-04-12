Русский драмтеатр покажет спектакли для детей и для взрослых в селе Бичура

Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева начал гастроли по районам республики. Сегодня артисты театра покажут спектакли в с. Бичура.

В районном доме культуры Бичурского района состоится показ спектаклей для разновозрастного зрителя: веселая интерактивная сказка «Попугайчик Пай» для малышей (возрастное ограничение 0+), моноспектакль и социальная драма «Наташина мечта» (возрастное ограничение 12+) для подростков и их родителей, и музыкально-поэтическая композиция «Вальс Победы» (возрастное ограничение 12+).

- В свой юбилейный сезон коллектив активно выезжает по районам республики. Через неделю бестужевцы порадуют своим творчеством жителей поселка Онохой, - сообщили в минкульте Бурятии.





Фото: Номер один