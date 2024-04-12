В селе Мухоршибирь строят водовод протяженностью 10 километров

В селе Мухоршибирь началось строительство водовода протяженностью более 10 километров. На площадке уже развернут строительный городок и завезена вся необходимая техника.

Построить масштабный объект стоимостью 600 миллионов подрядная организация должна всего за год. Следить за ходом строительства и контролировать качество работ будут специалисты управления капитального строительства РБ.

«В настоящее время работы выполняются в соответствии с графиком. Подрядная организация уже пробурила четыре скважины и приступила к разработке котлована для трубы, которая будет подавать воду в посёлок», - сообщил начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Кроме того, на объекте проводятся подготовительные работы для создания котлована под резервуары. Вoды в ниx пo пpoгнoзaм дoлжнo xвaтить нa всю северную часть села. А это порядка 2500 жителей и объекты социальной инфраструктуры.



- Жители села Мухоршибирь давно страдают из-зa качества питьевой воды. Сейчас им приходится пользоваться водой с высоким содержанием железа и других примесей. В скором времени, эта проблема будет решена, - сообщили в управлении.

Строительство объекта стало возможным благодаря федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».





Фото: Управление капитального строительства РБ