Общество 15.04.2024 в 06:00

История одного падения

В Бурятии разбирались, кто виноват в неудачном приземлении парашютиста
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Текст: Станислав Сергеев
История одного падения
Несчастные случаи, жертвами которых становятся парашютисты, явление нередкое. Причины неудачных падений могут быть самые разные. И, чтобы трагических историй становилось меньше, нужно каждый раз тщательно все выяснять. Этим и занимались последние четыре года проверяющие и судебные органы, разбираясь в ситуации 2020 года, когда в Хоринском районе упавший с высоты парашютист чудом выжил.

Ничто не предвещало

Господин Иванов (фамилия изменена) работал в АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов». Если быть точнее, в Баргузинском авиаотделении на должности десантника-пожарного. Позже его перевели на должность парашютиста-пожарного все того же Баргузинского авиаотделения.

Далее «Забайкальская база авиационной охраны лесов» заключила договор с ООО «ВостсибАэро». Эта компания взяла на себя обязательства обучить сотрудников авиалесоохраны по направлению «Программа профессиональной подготовки по квалификации «Инструктор парашютистов (десантников)-пожарных».

Важный для нашей истории пункт договора гласит, что исполнитель, коим является «ВостсибАэро», несет «полную ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении обучения, в том числе при совершении спусков со спусковым устройством».

Иванов был в составе группы из восьми человек, которых отправили на обучение. Получив теоретическую базу, он был допущен к наземной и воздушной десантной подготовке. Для этого вся группа приехала в село Хоринск.

Провели инструктаж, предпрыжковую подготовку, была задача выполнить упражнение «Тренировочный прыжок на точность приземления в круг радиусом десять метров». Прыгали с высоты 800 - 1000 метров, использовали парашютную систему специального назначения «Лесник-3». На этапе подготовки все было нормально, но затем, когда пришло время прыгать, случилось неожиданное.

Кто виноват?

Иванов, находясь в воздухе, столкнулся с другим парашютистом. Как напишут позже проверяющие, он «выполнил разворот на 180 градусов на высоте ниже 100 метров, что привело к схождению парашютистов в воздухе». В итоге он приземлился на укладочный стол и получил серьезные травмы: множественные переломы, разрыв связки, травматический шок, черепно-мозговую травму… В общем, состояние парашютиста было тяжелое.

Почти сразу же начались проверки. Специальная комиссия, в которую вошли инспектор труда, специалист Фонда социального страхования, представитель профсоюзов, начальник отдела государственного управления охраной труда министерства экономики республики, заместитель руководителя по лесохозяйственным работам АУ РБ «Авиалесоохрана», старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы ООО «ВостсибАэро» и другие.

В итоге составили акт, из которого следует, что несчастный случай произошел на открытом участке местности в районе аэродрома села Хоринск. На исход повлияли метеорологические условия, стрессовая нагрузка, шум, вибрация общая, тяжесть и напряженность трудового процесса.

Одной из причин в этом акте указано ненадлежащее качество проверки знаний по парашютной подготовке у обучающихся, в том числе у Иванова. Что привело к низкому уровню технической подготовки парашютистов-пожарных. При этом со стороны самих парашютистов комиссия не усмотрела грубой неосторожности.

Сопротивление бесполезно

Позже состоялся суд по иску Иванова к ООО «ВостсибАэро» и АУ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» о взыскании компенсации морального вреда. Иск частично удовлетворили, основанием для этого стал тот самый акт, составленный специальной комиссией.

Тогда «ВостсибАэро» отправилось опротестовывать этот самый акт, чтобы потом оспорить и присужденную им компенсацию. В суде представитель компании сказал, что «на основании договора ООО «ВостсибАэро» несет ответственность только в случае, если при проведении обучения источник повышенной опасности находится во владении исполнителя. В данном случае источник повышенной опасности – парашютная система «Лесник-3», при использовании которой (Ивановым. – Прим. ред.) произошел несчастный случай, находится во владении ответчика».

Также, по мнению компании, в материалах дела нет доказательств, что ее сотрудники допустили несоблюдение техники безопасности.

«Сам (Иванов. – Прим. ред.) не является новичком в осуществлении прыжков с парашютом, он с 2016 года, являясь десантником-пожарным, был принят на должность парашютиста пожарного Баргузинского авиаотдела, проходил периодические медицинские осмотры, имел свидетельство парашютиста-пожарного, ежегодно проходил первоначальную подготовку и проверку теоретических знаний и практических навыков, имеет 56 прыжков», - убеждал судью представитель «ВостсибАэро».

В общем, компания утверждала, что никакой вины за случившееся она не несет. А виноват сам Иванов, допустивший грубую неосторожность.

Но судебные органы в двух инстанциях вынесли однозначный вердикт: оснований для удовлетворения требований «ВостсибАэро» нет. А значит именно эта компания несет ответственность за случившееся. К слову, несчастный случай произошел еще в марте 2020 года. То есть понадобилось четыре года, чтобы окончательно разобраться в этой ситуации.

Новое начало

Между тем накануне, 26 марта, в одном из районов Бурятии произошел похожий случай. Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, во время учений у пожарников-десантников при неудачном приземлении мужчина получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшему оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу Улан-Удэ.

- Во время выполнения плановых тренировочных прыжков с парашютом в результате резкого порыва ветра парашютист-пожарный Бичурского авиаотделения совершил неудачное приземление и получил травму. Специалист был в сознании, ему оказана доврачебная помощь. Вскоре из города прибыла бригада скорой помощи и доставила сотрудника в БСМП, - сообщили в Забайкальской базе авиационной охраны лесов.

По словам представителей Авиалесоохраны, парашютная система сотрудника была в порядке, перед прыжком инструкторы обязательно осматривают экипировку и парашюты.
Парашютист работает в Авиалесоохране Бурятии уже три года. Перед поступлением на службу он прошел обучение, а также совершил необходимое количество прыжков. Сейчас сотрудник находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

Также в ведомстве отметили, что тренировки парашютистов-пожарных проводятся ежегодно до начала пожароопасного сезона для того, чтобы специалисты могли отработать необходимые навыки и не допустить ошибок во время тушения лесных пожаров.

На вопрос «Номер один», можно ли телесные повреждения пострадавшего расценивать как производственную травму и было ли здоровье пострадавшего лесного десантника застраховано, то есть получит ли он выплату от страховой компании, в РАЛХе не дали ответа. Надеемся, что эта история не затянется на четыре года, как предыдущая, и все закончится хорошо.

Фото: freepik.com
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несчастный случай парашютист

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