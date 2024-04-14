В двух СНТ в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности

В связи с паводковой ситуацией режим повышенной готовности будет действовать на территории СНТ «Академия» и мкр Мостовой города Улан-Удэ. В настоящее время комитет по ГО и ЧС и администрация Советского района ведут мониторинг уровня воды на реке Селенга, где произошел затор и подтопило участки.

Сегодня прошло выездное совещание с участием зампреда Правительства РБ Ивана Альхеева, республиканского агентства ГО и ЧС, комитета по ГО и ЧС администрации г. Улан-Удэ, 36-й армии, на котором обсуждались вопросы контроля за паводковой ситуацией.





Фото: администрация Улан-Удэ