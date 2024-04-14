Суд в Бурятии упек трудного подростка в воспитательную колонию

Восьмого апреля 2024 г. Баунтовский районный суд РБ вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя Баунтовского района, совершившего кражу с причинением значительного ущерба с незаконным проникновением в помещение.

На момент провозглашения приговора 16-летний юноша уже имел проблемы с законом в связи с совершением общественно опасных деяний и правонарушений.

Впервые подросток попал в поле зрения правоохранительных органов в 13 лет. Но тогда от уголовной ответственности его освободили по возрасту. Он отделался постановкой на учет в ПДН.

Вероятно, первое знакомство с Уголовным кодексом уроком подростку не послужило, поскольку паренек пустился во все тяжкие.

Учиться он не желал, уроки прогуливал, дома зачастую не ночевал, употреблял алкоголь и наркотики, гонял по деревне без прав на мотоцикле, а затем и на автомобиле.

Родительский контроль и надзор, как таковой, отсутствовал, и авторитетом для сына родители не были.

Несовершеннолетний привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

За два года мать несовершеннолетнего семь раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также три раза (как законный представитель) за то, что ее несовершеннолетний сын употреблял спиртное и наркотики.

В 2022 году подросток украл у односельчанки запчасти от мопеда, принадлежащего ее сыну. Тогда суд дал несовершеннолетнему преступнику шанс на исправление и прекратил уголовное дело, поскольку потерпевшая пожалела подростка и согласилась на примирение и прекращение дела.

Однако не прошло и полугода после совершения преступления, как он вновь попался на краже. На этот раз юный злоумышленник украл 10 000 рублей у женщины, которая попросила его присмотреть за ее маленькими детьми.

За кражу в марте 2023 г. Баунтовский районный суд приговорил несовершеннолетнего к 100 часам обязательных работ.

Не успев отбыть назначенное наказание, в мае 2023 г. неугомонный молодой человек продолжил свои криминальные похождения. Он залез в дом знакомых.

Парень проник в дом, но успел украсть лишь сотовый телефон и 1 000 рублей, после чего его вспугнула бдительная соседка. Он убежал через окно, по дороге выронив краденый телефон.

В судебном заседании несовершеннолетний подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, однако от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Несмотря на смягчающие обстоятельства, суд пришел к выводу, что исправительное воздействие предыдущего уголовного наказания оказалось недостаточным, и назначил наказание в виде реального лишения свободы.

Ближайшие полтора года несовершеннолетний преступник будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

С матери несовершеннолетнего взысканы процессуальные издержки, в виде суммы, выплаченной адвокату в размере 28789 рублей, за оказание юридической помощи ее несовершеннолетнему сыну.

Приговор суда не вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"