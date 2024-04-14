Жители Улан-Удэ грустят из-за обезображенных деревьев

В соцсети «Аноним03» горожанин выложил фото, на котором видно подрезанные деревья. Фото он сопроводил комментарием: «Город превратили в пустыню».

В комментариях мнения остальных пользователей соцсети разделились. Одни не видят в обрезке ничего ужасного, другие – считают происходящее варварством.

«Каждый год эта обрезка происходит, ничего страшного не вижу. За лето обрастут молодыми веточками и будет аккуратное зелёное деревце и самое главное без пуха».

«Обрезка нужна, но не таким варварским методом, всё под корень»

«Да, о том и речь, что делают все без знания, практически под 0».

Напомним, подрезка деревьев должна производиться специалистами и с обязательным уведомлением комитета городского хозяйства.

Уведомление в комитет городского хозяйства о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ. В нем должны быть указаны: древесная порода, жизненная форма и высота до обрезки. Также вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в %, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность: для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей; для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.

В случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки деревьев горожан просят обращаться в комитет городского хозяйства по телефонам: 37-72-52, 23-39-15.





Фото:vk.com/anonim_03u