Общество 14.04.2024 в 15:46

В Бурятии планируют модернизировать пункт пропуска Монды

С модернизацией МАПП Монды - Ханх связываются ожидания дальнейшего развития сотрудничества с Монголией

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии планируют модернизировать пункт пропуска Монды

11 апреля Представительство МИД России в Улан-Удэ в составе делегации правительства Республики Бурятия, территориальных органов власти и других заинтересованных ведомств посетили Тункинский район для осмотра пункта пропуска Монды на российско-монгольской границе (сопредельный пункт с монгольской стороны - Ханх).

Согласно изменениям, внесённым в 2021 году в российско-монгольское межправсоглашение 1994 года о пунктах пропуска и упрощённом сообщении через государственную границу, пункт пропуска Монды - Ханх получил статус многостороннего, однако продолжает функционировать в настоящее время как двусторонний, только для граждан России и Монголии. Пропуск через него граждан третьих стран станет возможным после завершения мероприятий по реконструкции.

Члены делегации ознакомились с планами обустройства пункта пропуска и сроками проведения работ, выслушали мнение муниципального органа власти.

- С модернизацией МАПП Монды - Ханх связываются ожидания дальнейшего развития сотрудничества с Монголией, роста деловой кооперации и туристических обменов, в том числе по маршруту Байкал – Хубсугул, - отметили в представительстве МИД России в Улан-Удэ

Поездка реализуется с учётом договорённостей России и Монголии о скоординированном развитии пунктов пропуска, достигнутых в ходе 26-го заседания двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в г. Улан-Батор в октябре 2023 года.


Фото: представительство МИД России в г. Улан-Удэ

Теги
пункт пропуска Монды Монголия

Все новости

В Бурятии планируют модернизировать пункт пропуска Монды
14.04.2024 в 15:46
Жители Улан-Удэ грустят из-за обезображенных деревьев
14.04.2024 в 15:20
Суд в Бурятии упек трудного подростка в воспитательную колонию
14.04.2024 в 15:00
В двух СНТ в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности
14.04.2024 в 14:18
В Улан-Удэ продолжаются поиски 30-летней горожанки
14.04.2024 в 14:00
В Бурятии жители северного поселка остались без тепла
14.04.2024 в 13:29
В Улан-Удэ продлили путь следования одного из маршрутов
14.04.2024 в 12:50
Жительница Улан-Удэ взыскала компенсацию за укусы алабая
14.04.2024 в 10:53
В Улан-Удэ выступил хор им. Свешникова
14.04.2024 в 10:12
В Бурятии на пожаре погиб пенсионер
14.04.2024 в 09:52
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
Жители Улан-Удэ грустят из-за обезображенных деревьев

Горожане сетуют на слишком усердную обрезку

14.04.2024 в 15:20
Суд в Бурятии упек трудного подростка в воспитательную колонию

16-летний парень пил, гонял по деревне без прав и обворовывал соседей

14.04.2024 в 15:00
В двух СНТ в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности

Такое распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков

14.04.2024 в 14:18
В Бурятии жители северного поселка остались без тепла

Отопление пропало в домах в поселке Таксимо

14.04.2024 в 13:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru