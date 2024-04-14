В Бурятии планируют модернизировать пункт пропуска Монды

11 апреля Представительство МИД России в Улан-Удэ в составе делегации правительства Республики Бурятия, территориальных органов власти и других заинтересованных ведомств посетили Тункинский район для осмотра пункта пропуска Монды на российско-монгольской границе (сопредельный пункт с монгольской стороны - Ханх).

Согласно изменениям, внесённым в 2021 году в российско-монгольское межправсоглашение 1994 года о пунктах пропуска и упрощённом сообщении через государственную границу, пункт пропуска Монды - Ханх получил статус многостороннего, однако продолжает функционировать в настоящее время как двусторонний, только для граждан России и Монголии. Пропуск через него граждан третьих стран станет возможным после завершения мероприятий по реконструкции.

Члены делегации ознакомились с планами обустройства пункта пропуска и сроками проведения работ, выслушали мнение муниципального органа власти.

- С модернизацией МАПП Монды - Ханх связываются ожидания дальнейшего развития сотрудничества с Монголией, роста деловой кооперации и туристических обменов, в том числе по маршруту Байкал – Хубсугул, - отметили в представительстве МИД России в Улан-Удэ

Поездка реализуется с учётом договорённостей России и Монголии о скоординированном развитии пунктов пропуска, достигнутых в ходе 26-го заседания двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в г. Улан-Батор в октябре 2023 года.





Фото: представительство МИД России в г. Улан-Удэ