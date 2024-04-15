Осужденным в Улан-Удэ вручили дипломы пекаря

В следственном изоляторе № 1 в городе Улан-Удэ осужденные отряда хозяйственного обслуживания выучились на пекарей. Им в торжественной обстановке вручили дипломы о прохождении обучения по профессии «пекарь».

- Выпускники прошли два этапа обучения. На первом этапе обучающиеся в профессиональном училище прошли теоретическую подготовку и сдали итоговые тесты по учебной дисциплине «Технология изготовления хлебобулочных изделий», на втором этапе будущие пекари на практике применили полученные знания и успешно сдали практические экзамены, - сообщили в пресс-службе УФСИН по РБ.

Напомним, в соответствии со статьей 108 УИК РФ в следственном изоляторе организовано обязательное профессиональное обучение осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию. Получив профессию, они могут работать в учреждении, а также после освобождения из мест лишения свободы.

На территории учреждения функционирует пекарня, которая ежедневно обеспечивает готовой продукцией подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе.

Фото: УФСИН по РБ