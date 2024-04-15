В Бурятии оператора сотовой связи оштрафовали на 1,2 млн рублей

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе оператора сотовой связи.«Установлено, что в апреле 2023 года жительнице Хоринского района неоднократно поступали телефонные звонки. Звонившие представлялись сотрудниками полиции, банковской организации и сообщали, что неизвестный человек пытается оформить на имя потерпевшей кредит. Они убеждали женщину, что для защиты своих средств ей необходимо перевести деньги на безопасные счета, для чего необходимо предоставить удаленный доступ к телефону и данные банковской карты. При этом звонившие использовали подменные номера телефонов», - рассказали в надзорном ведомстве.Между тем, согласно федеральному закону «О связи», оператор, принявший звонки с подменных номеров, обязан принять меры к их блокировке. Поскольку этого сделано не было, прокурор возбудил в отношении компании 2 дела об административном правонарушении. По каждому из них оператор оштрафован на 600 тысяч рублей.Постановления суда еще не вступили в законную силу.Фото: «Номер один»