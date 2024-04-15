В Бурятии заразного туберкулезника принудительно отправили на лечение

Прокуратура Бурятии добилась отправки больного туберкулезом сельчанина на принудительное лечение.«Житель села Хужиры состоит на диспансерном учете центральной районной больницы с диагнозом «диссеминированный туберкулез в фазе инфильтрации», что является заразной формой заболевания. Ранее он проходил лечение в противотуберкулезном диспансере, однако самовольно покинул учреждение. В дальнейшем он неоднократно уклонялся от обследования и лечения», - рассказали в надзорном ведомстве.Для защиты жизни и здоровья людей прокурор обратился в суд с заявлением о направлении больного на принудительное лечение. Тункинский райсуд иск прокурора удовлетворил. Решение суда уже исполнено, гражданин помещен в специализированную организацию.Фото: «Номер один»