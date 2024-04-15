Ко Дню Победы Бурятская сельхозакадемия отреставрирует памятник в Хоринском районе

Приближается один из самых важных и значимых для нашей страны праздник — День Великой Победы. В дань памяти и уважения нашим героическим предкам - тем, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Бурятская ГСХА объявляет о старте ежегодной благотворительной акции «Звезда Победы» (возрастное ограничение 6+).

- Для участия в акции нужно приобрести стикеры со звёздами и приклеить их на тематическую фотозону в фойе первого этажа БГСХА. Все вырученные средства пойдут на реставрацию памятника в с. Тохорюкта Хоринского района. По поводу приобретения стикеров необходимо обратиться в деканаты, или институты, - сообщили в БГСХА.

За эти годы БГСХА с помощью акции провела реконструкцию нескольких памятников:

2021 год— реконструкция Мемориала Победы в Эрхирике Заиграевского района, было собрано свыше 25 тыс. рублей.

2022 год— реконструкция мемориального комплекса «Аллея Славы» в Кижингинском районе, собрана сумма более 40 тысяч.

2023 год— реконструкция памятника Героя Советского Союза Дарма Жанаева в с. Хоринск, было собрано свыше 50 тыс. рублей.

Возрастное ограничение 6+

Фото: БГСХА