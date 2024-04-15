Общество 15.04.2024 в 10:47

Для 4 детских площадок в Старобешевском округе Бурятия установит освещение

Ранее эти площадки были построены благодаря республике
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для 4 детских площадок в Старобешевском округе Бурятия установит освещение

Для 4 недавно открывшихся детских площадок в селе Марьяновка, городе Комсомольское, а также в поселках Старобешево и Новый Свет, расположенных на территории ДНР, республика установит освещение.

- Каждую площадку в темное время суток будут освещать по два светильника. Кроме того, подходы к площадкам планируется обустроить тротуарами из плитки, - сообщили в управлении капстроительства РБ.

Напомним, эти площадки также были построены в этом году благодаря помощи республики Бурятия.


Фото: Управление капстроительства РБ

 

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