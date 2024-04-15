Жителей Бурятии предупреждают о новой мошеннической схеме

Россиян предупреждают о новом способе мошенничества.- Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус. Так киберпреступники получают полный доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счете, -сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В МВД подчеркнули, что сотрудники Росфинмониторинга, полиции и «Госуслуг» не осуществляют звонки гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение на мобильное устройство.- Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, будьте бдительны, - предупредили сотрудники МВД.Фото: скрин с сайта Госуслуг