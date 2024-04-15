Общество 15.04.2024 в 11:04
Жителей Бурятии предупреждают о новой мошеннической схеме
Мошенники начали звонить под видом сотрудников Росфинмониторинга и «Госуслуг»
Россиян предупреждают о новом способе мошенничества.
- Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус. Так киберпреступники получают полный доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счете, -сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В МВД подчеркнули, что сотрудники Росфинмониторинга, полиции и «Госуслуг» не осуществляют звонки гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение на мобильное устройство.
- Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, будьте бдительны, - предупредили сотрудники МВД.
Фото: скрин с сайта Госуслуг
- Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус. Так киберпреступники получают полный доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счете, -сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В МВД подчеркнули, что сотрудники Росфинмониторинга, полиции и «Госуслуг» не осуществляют звонки гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение на мобильное устройство.
- Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, будьте бдительны, - предупредили сотрудники МВД.
Фото: скрин с сайта Госуслуг