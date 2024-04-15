Общество 15.04.2024 в 11:56

Туризм Бурятии избавят от нелегальных гидов

Скоро гидам введут госаттестацию, а «подпольных» будут отлавливать
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Текст: Петр Санжиев
Туризм Бурятии избавят от нелегальных гидов
В обслуживании туристов грядет революция - с 1 июля гиды должны будут иметь государственную аттестацию и войти в профильный федеральный реестр. Это должно повысить уровень обслуживания туристов, которые путешествуют по Бурятии.

Сейчас в республике насчитывается всего 39 аттестованных гидов, что является крайне недостаточной цифрой. Чтобы побудить работающих гидов к прохождению аттестации и привлечь в профессию новых людей, которые интересуются этим направлением, в Бурятии проведут первый съезд гидов республики. Как отмечают в минтуризма Бурятии, туристическая инфраструктура в регионе развивается, строятся дороги к местах турпоказа, и надо наращивать качество экскурсий.

Но на пути совершенствования системы есть трудности. Так, гиды плохо знакомы с туроператорами. Между собой гиды тоже знакомы слабо. Проблему представляют так называемые гиды-водители - люди, которые имея транспорт и некие знания о достопримечательностях республики, начинают обслуживать туристов.

На съезде планируется рассказать гидам о современном положении в Бурятии, провести встречу с представителями республиканского минтуризма. Также пройдут мастер-классы. Ожидается выезд гидов по местам, которые имеют потенциал для привлечения внимания туристов. А такие места в регионе появляются. Например, осетровая ферма.

Для того, чтобы гид имел право проводить экскурсии на религиозных объектах и в особо охраняемых природных территориях, надо получить отдельную аттестацию. Конечно, можно ее и не проходить, но тогда гид должен проводить экскурсии, не включая в маршрут церкви, дацаны, заказники и т. д.

Заработок гида, обладающего опытом, составляет около 10 тыс. рублей за день работы. Начинающие зарабатывают 3-4 тысячи рублей в день.

Фото: «Номер один»
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