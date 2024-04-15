Общество 15.04.2024 в 12:58

В Улан-Удэ для дачников стартует поливочный сезон

Подключение летнего водопровода стало немного дороже
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ для дачников стартует поливочный сезон
МУП «Водоканал» начал принимать заявки на подключение к летнему водопроводу. Поливной сезон начинается 15 мая и завершается 15 сентября. Подключение и отключение обойдется дачнику в чуть более 500 рублей. Костяк сейчас составляют 1500 клиентов. Однако в перспективе это число, скорее всего, снизится. Жители Улан-Удэ активно переходят на централизованное водоснабжение, разрабатывают техусловия и подключаются к круглогодичному холодному водоснабжению.

За поливной сезон на один двор клиенты расходуют примерно 50 кубометров воды. Плату граждане вносят авансом. Цена кубометра воды составляет чуть больше 29 рублей.

Отметим, что водосчетчик должен быть в антивандальном ящике.

Фото: «Номер один»

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