В Улан-Удэ для дачников стартует поливочный сезон

МУП «Водоканал» начал принимать заявки на подключение к летнему водопроводу. Поливной сезон начинается 15 мая и завершается 15 сентября. Подключение и отключение обойдется дачнику в чуть более 500 рублей. Костяк сейчас составляют 1500 клиентов. Однако в перспективе это число, скорее всего, снизится. Жители Улан-Удэ активно переходят на централизованное водоснабжение, разрабатывают техусловия и подключаются к круглогодичному холодному водоснабжению.За поливной сезон на один двор клиенты расходуют примерно 50 кубометров воды. Плату граждане вносят авансом. Цена кубометра воды составляет чуть больше 29 рублей.Отметим, что водосчетчик должен быть в антивандальном ящике.Фото: «Номер один»