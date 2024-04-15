Сезон электросамокатов в Улан-Удэ начался с краж

1 апреля в Улан-Удэ начался сезон проката электросамокатов. Он продлится до ноября. В столице Бурятии работают две компании по прокату. Одна из них уже стала жертвой воров, укравших два самоката. Инциденты смогли оперативно разрешить, при этом все завершилось мирно, без возбуждения уголовных дел. Опыт прошлого года, когда было украдено несколько десятков электросамокатов, говорит, что краж может быть гораздо больше. Ряд ранее похищенных самокатов поныне не возращены компании.Одним из игроков на улан-удэнском рынке проката электросамокатов нынче является крупная фирма, имеющая филиалы в 50 городах России и зарубежья. Она будет работать в столице Бурятии впервые, в ее активе около 800 самокатов. Другая фирма предлагает клиентам почти 300 электросамокатов.Цена минуты аренды в этом сезоне составляет около 7 рублей. А за старт надо заплатить 40-50 рублей. При этом у компаний есть проездные билеты или их аналог.Количество электросамокатов, предлагаемых в аренду, нынче значительно больше, чем год назад, когда их было 500-600 единиц. Как и прежде, человек может ездить на них от парковки до парковки - бросать самокат где хочется нельзя. Соответственно, муниципальные власти резко увеличили количество парковочных мест. В прошлом году было 116, а стало 411.Но надо знать, что на Левом берегу и на Машзаводе парковок для электросамокатов не предусмотрено.Как сообщил «Номер один» председатель комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачев, в текущем сезоне будет резко увеличено количество рейдов по контролю соблюдения гражданами требований по использованию арендованных электросамокатов. Установлено, что эти машины в Улан-Удэ может арендовать только человек, достигший 18 лет.Однако, как отметил нашему изданию глава комитета, он не раз лично становился свидетелем, как родители сами арендуют электросамокат ребенку, чтобы тот покатался, оплачивают аренду со своей банковской карты. Он подходил к таким нерадивым гражданам и обращал их внимание на недопустимость и противозаконность такого.Электросамокаты, взятые в аренду, имеют ограничение в скорости в 25 километров в час.«Иногда ребенок, которому мама оплатила аренду самоката, забывает, как затормозить, и нарезает круги, потому что не может остановиться», - отметил Юрий Ткачев.По его словам, особенно пристальное внимание этой теме будет уделено, когда в городе наступит устойчивая теплая температура и наступят летние каникулы, а также в сентябре, когда дети выйдут на учебу в школу. Родителей призывают не допускать, чтобы дети младше 18 лет арендовали электросамокаты.Напомним, что в столице республики есть места, где запрещено использовать электросамокаты (к примеру, парки). Также установлено более 40 мест ограничения скорости.Фото: «Номер один»